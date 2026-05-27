Nelle prossime puntate di Beautiful in programma dall'1 al 7 giugno sui teleschermi di Canale 5, Luna rinchiuderà Steffy Forrester all'interno di una gabbia. Sarà in questa circostanza che la giovane ammetterà le sue colpe nelle morti di Tom e Hollis.

Finn e Steffy in crisi

Bill affronterà Luna dopo il bacio, avvisandola di non poter sopportare altri gesti del genere. La ragazza porgerà le scuse al magnate, spiegando di essersi lasciata andare a causa di un momento di fragilità. Bill rassicurerà Luna che continuerà a far parte della sua vita. Bill, Brooke, Ridge e Rj proveranno pena per la ragazza, credendo che sia stata manipolata da Poppy.

Finn e Steffy, invece, entreranno in crisi in seguito al bacio con Hope. Ridge rimprovererà la giovane Logan, accusandola di aver oltrepassato i limiti mentre Brooke proverà a difenderla. Finn confermerà che Steffy è così ferita da volere una pausa da lui. Il dottore ammetterà di non aver rispettato certi limiti com’era già accaduto in passato con Sheila.

Luna ha posto fine alla vita di Tom e Hollis

Le anticipazioni settimanali di Beautiful rivelano che Steffy scoprirà di essere stata drogata e rinchiusa in una gabbia da Luna, che temerà di essere stata smascherata. La giovane confiderà di aver posto fine alla vita di Tom e Hollis per impedire che venisse rivelata la vera identità di suo padre.

Steffy proverà ad uscire dalla drammatica situazione mentre la figlia di Poppy ribadirà di averlo fatto solo per proteggersi.

Liam, intanto, affronterà Finn, accusandolo di aver provocato la fuga di Steffy mentre Hope dirà a Brooke di essere stata aspramente criticata dal medico. Katie, invece, aggiornerà Deacon e Sheila in merito alle ultime scoperte su Tom e Hollis. La coppia crederà che Poppy abbia eliminato i due uomini per proteggere il suo segreto.

Intanto tutti saranno in ansia per la scomparsa di Steffy, la quale non risponderà al telefono e diserterà un appuntamento di lavoro. La famiglia Forrester sarà all'oscuro che la ragazza è tenuta prigioniera da Luna in un edificio in fase di demolizione.

Poppy è stata portata in carcere

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda a fine maggio in Italia, Christine ha informato tutti che la Hope for the future è in crisi rispetto alla linea di Brooke. Luna, invece, ha trovato una lettera nello zaino di Tom in cui sosteneva di essere suo padre. Brooke ha provato ad avvicinarsi a Steffy per appianare le rivalità tra le due famiglie. Infine Poppy è stata portata in carcere con l'accusa di aver ucciso Tom e Hollis. La donna ha ricevuto la visita della sorella Li, che le ha parlato dello zaino del senzatetto contenente della droga che ha ucciso lui e Hollis.