Le puntate di Un posto al sole dal 25 al 29 maggio 2026 metteranno sotto pressione anche una delle coppie storiche della soap: quella formata da Raffaele e Ornella. Dopo settimane di incomprensioni e freddezza, la situazione tra i due coniugi finirà infatti per complicarsi ulteriormente a causa della presenza sempre più ingombrante di Vanni.

Nel corso degli ultimi episodi, Ornella ha mostrato una sintonia crescente con l’uomo, un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi di Raffaele. Il portiere di Palazzo Palladini inizierà così a vivere un momento di forte gelosia, temendo di perdere il rapporto speciale costruito negli anni con la moglie.

Ornella sempre più vicina a Vanni

Le anticipazioni rivelano che Ornella continuerà a trascorrere momenti di grande complicità con Vanni proprio mentre si preparerà a partire insieme a Raffaele. Tuttavia, il legame con il nuovo arrivato diventerà sempre più evidente e finirà per creare ulteriore distanza all’interno della coppia.

Vanni, inoltre, non sembrerà intenzionato a fare passi indietro. L’uomo continuerà infatti a tentare Ornella proponendole addirittura di partire con lui per l’Argentina. Una proposta che metterà la dottoressa in una posizione molto delicata e che rischierà di incrinare ancora di più il suo matrimonio.

Raffaele perde il controllo nelle nuove puntate

A peggiorare la situazione sarà un messaggio inviato da Vanni a Ornella.

Raffaele, dopo aver letto il contenuto, reagirà con forte gelosia e finirà per litigare duramente con la moglie. Le tensioni, rimaste latenti per settimane, esploderanno definitivamente.

Per il portiere sarà un momento molto difficile. Abituato a rappresentare un punto di equilibrio per tutta la famiglia, questa volta Raffaele si ritroverà travolto dalle insicurezze e dalla paura di essere messo da parte.

La storyline mostrerà così un lato più fragile del personaggio, sempre molto amato dal pubblico proprio per la sua umanità e per il forte attaccamento alla famiglia.

La crisi tra Raffaele e Ornella continua

Nonostante il viaggio organizzato insieme, i problemi tra Raffaele e Ornella non sembreranno destinati a risolversi rapidamente.

Le anticipazioni confermano infatti che la crisi della coppia proseguirà anche nei prossimi episodi.

Ornella, stando agli spoiler, apparirà combattuta tra il desiderio di non ferire il marito e la curiosità verso questa nuova sintonia nata con Vanni. Raffaele, invece, farà sempre più fatica a nascondere il proprio malessere.

Il rischio che il rapporto possa attraversare una delle fasi più complicate degli ultimi anni diventerà quindi sempre più concreto.

Un posto al sole punta ancora sulle storie familiari

Anche questa volta Un posto al sole continuerà a dare grande spazio alle dinamiche sentimentali e familiari dei personaggi storici. La crisi tra Raffaele e Ornella promette infatti di coinvolgere molto il pubblico, soprattutto perché riguarda una delle coppie più solide e longeve della soap di Rai 3.

Le puntate dal 25 al 29 maggio saranno quindi decisive per capire se i due riusciranno a superare questo momento difficile oppure se la presenza di Vanni finirà davvero per cambiare gli equilibri della loro relazione.