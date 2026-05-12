Le riprese di Uomini e Donne effettuate martedì 12 maggio hanno delineato i futuri scenari che il pubblico di Canale 5 avrà modo di seguire prossimamente. Secondo quanto riportato dalle indiscrezioni di Lorenzo Pugnaloni, la sessione si è rivelata cruciale sia per le dinamiche del trono over, segnato da un ritorno inaspettato quanto infruttuoso, sia per il trono classico, che ha visto finalmente la celebrazione di una nuova coppia.

Il trono over tra ritorni e addii: la decisione di Cinzia

L’apertura della registrazione ha visto protagonista Cinzia, seduta al centro dello studio per fare il punto sulla sua attuale frequentazione con Mario Lenti.

Il clima di serenità tra i due è stato però interrotto da un colpo di scena orchestrato dalla redazione: l'ingresso di Marco. Il cavaliere, che in precedenza aveva interrotto bruscamente il rapporto con la dama disertando le puntate senza preavviso, è tornato in studio nel tentativo di recuperare terreno. La reazione di Cinzia non ha lasciato spazio a interpretazioni o seconde possibilità. La dama ha manifestato una ferma chiusura, dichiarando il legame con Marco definitivamente concluso e invitandolo a lasciare lo studio. Con questo gesto di coerenza, la Paolini ha ribadito la volontà di investire ogni energia nel rapporto con Mario, archiviando una volta per tutte le pendenze con il passato in un confronto che ha evidenziato il carattere deciso della protagonista del parterre femminile.

Il momento della scelta: Ciro ed Elisa lasciano Uomini e Donne insieme

Il culmine della giornata è stato raggiunto con il capitolo finale del percorso di Ciro. Il tronista, apparso visibilmente commosso durante la proiezione dei momenti più significativi vissuti durante il programma, ha gestito la fase dei saluti con estrema sensibilità. Il primo confronto è avvenuto con Martina, alla quale Ciro ha comunicato con onestà di non essere lei la persona scelta per iniziare una vita fuori dagli studi. La corteggiatrice ha accolto la notizia con una compostezza esemplare, augurando al tronista la massima felicità e dimostrando una maturità che è stata molto apprezzata dai presenti. Successivamente, l’ingresso di Elisa ha trasformato lo studio in un set da favola.

Prima ancora che venissero pronunciate le parole definitive, Ciro ha voluto sottolineare l’importanza del momento con un gesto simbolico, facendo cadere i petali rossi per creare un'atmosfera suggestiva. La consegna di un mazzo di rose rosse ha suggellato la nascita della nuova coppia, con Elisa che, sopraffatta dall'emozione, ha confermato il proprio sentimento. La registrazione si è dunque conclusa con i festeggiamenti per una scelta che promette di essere tra le più amate di questa stagione televisiva.