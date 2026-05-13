Lucia Ilardo è la terza finalista del Grande Fratello Vip 2026. La ventottenne, originaria di Torre del Greco e residente a Vignola, ha conquistato l'accesso alla fase finale del reality durante la puntata del 12 maggio, superando Adriana Volpe in un televoto decisivo e particolarmente combattuto. La sfida, svoltasi nella Mystery Room, ha visto i concorrenti esprimere le proprie nomination in modo palese, generando nuove dinamiche e rafforzando alcune alleanze all’interno della Casa più spiata d'Italia.

Il Televoto e la Proclamazione della Finalista

Nel corso della serata, la conduttrice Ilary Blasi ha convocato i cinque inquilini rimasti in gara – Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Raul Dumitras – per affrontare il televoto che avrebbe decretato il terzo finalista di questa edizione. Dopo una serie di nomination e confronti serrati, Lucia, Adriana e Raimondo sono stati chiamati in studio per un faccia a faccia con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il verdetto finale ha visto Lucia Ilardo prevalere con il 33,5% delle preferenze, contro il 31,8% ottenuto da Adriana Volpe. Con questa vittoria, Lucia si è assicurata un posto tra i finalisti, unendosi a Antonella Elia e Alessandra Mussolini, già qualificate.

Il Percorso di Lucia Ilardo nella Casa

Lucia Ilardo, nata nel 1997 a Torre del Greco e successivamente trasferitasi a Vignola, in provincia di Modena, ha un profilo poliedrico: lavora come consulente amministrativa in un'agenzia di marketing e comunicazione e sta studiando per diventare speaker radiofonica. Non è la sua prima esperienza televisiva: in passato, ha partecipato a Temptation Island per mettere alla prova la sua relazione, che si è poi conclusa dopo la fine del programma. Durante il suo percorso al Grande Fratello Vip, Lucia si è distinta per la sua autenticità, la capacità di instaurare legami sinceri e una notevole determinazione nell'affrontare le sfide del reality. Al momento della proclamazione, visibilmente emozionata, ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto, definendo l'esperienza come "un bellissimo sogno".

Prossime Sfide e Nuove Nomination

Con la definizione della terza finalista, l'attenzione si sposta ora sulle prossime tappe del Grande Fratello Vip 2026. Le finaliste già designate hanno avuto l'opportunità di indicare chi avrebbero voluto al loro fianco nella fase conclusiva del gioco: Lucia Ilardo ha scelto Renato Biancardi, riconoscendolo come una presenza fondamentale nel suo percorso all'interno della Casa. Intanto, la competizione si fa sempre più accesa: Renato Biancardi e Raul Dumitras si sfideranno in un prossimo televoto per conquistare l'ultimo posto disponibile per la finale, promettendo ulteriori emozioni e colpi di scena.