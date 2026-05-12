Il percorso di Ciro Solimeno a Uomini e Donne è giunto al capolinea. Nel corso della registrazione di martedì 12 maggio, il tronista ha finalmente fatto la sua scelta, mettendo fine a mesi di conoscenze e valutazioni. Alla fine del trono, Ciro ha deciso di uscire dal programma insieme a Elisa, non scegliendo Martina. Una decisione maturata al termine di un cammino vissuto con attenzione e gradualità, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo. Il trono di Ciro si è distinto per i suoi tempi lenti e per un approccio riflessivo, lontano da dinamiche eccessivamente accese.

Un trono all’insegna della prudenza

L’esperienza di Ciro Solimeno a Uomini e Donne non è partita da zero. In passato era stato corteggiatore ed era arrivato alla scelta con Martina De Ioannon, una relazione che aveva suscitato grande interesse ma che si era conclusa successivamente. Un vissuto che ha inciso profondamente sul modo in cui il tronista ha affrontato questa nuova avventura. Va ricordato, inoltre, che alla fine, Martina e Ciro si sono lasciati, con l'ex tronista che si è fidanzata con Gianmarco Steri, suo ex corteggiatore nel dating show di Maria De Filippi. Durante il trono, Ciro ha mostrato spesso la necessità di proteggersi, dando l’impressione di voler costruire qualcosa di solido piuttosto che inseguire il colpo di scena.

Questo atteggiamento ha influito anche sulle frequentazioni, sviluppate con maggiore lentezza e attenzione ai dettagli.

Il rapporto con Elisa e la scelta finale

La conoscenza con Elisa è cresciuta nel tempo in modo progressivo, senza rotture nette e senza passaggi eclatanti. Un rapporto che ha trovato spazio puntata dopo puntata, basato su continuità e dialogo, e che sembra aver risposto alle esigenze di serenità espresse più volte da Ciro. Con la scelta di Elisa, il tronista chiude così il suo percorso all’interno del programma e apre una nuova fase della sua vita sentimentale. Ora l’esperienza televisiva lascia spazio alla realtà quotidiana, dove la coppia potrà capire come far proseguire la conoscenza lontano dalle telecamere di Uomini e Donne. La scelta andrà in onda nelle prossime puntate in onda su Canale 5 e, sicuramente, nel mese di maggio.