Nell’episodio di Un Posto al Sole in onda giovedì 14 maggio 2026, le conseguenze della lite tra Ornella e Raffaele si faranno sentire ben oltre il loro rapporto di coppia. La gelosia del portiere nei confronti di Vanni continuerà a pesare sugli equilibri di Palazzo Palladini, portando Raffaele a reagire in modo impulsivo e a creare nuove tensioni anche con Renato. Sullo sfondo, Ferri otterrà un risultato importante nel confronto con Mori, mentre Lorenza riuscirà a guadagnare terreno grazie alla sua apparente affidabilità.

Raffaele fuori controllo, Ornella resta ai margini della crisi

La giornata di giovedì sarà segnata soprattutto dall’effetto a catena dello scontro tra Ornella e Raffaele. La frattura nata dal confronto precedente non si ricompone, anzi si allarga e investe anche i rapporti del portiere con Renato, che finiranno per incrinarsi ulteriormente. La gelosia di Giordano verso Vanni si trasformerà così in un nodo sempre più difficile da sciogliere, con ripercussioni che ormai travalicano la sfera privata.

Accanto alla crisi sentimentale, la puntata mostrerà un Raffaele sempre più incapace di tenere sotto controllo la propria rabbia. Il suo atteggiamento finirà per diventare parte del problema, invece che della soluzione, e renderà ancora più fragile la situazione già compromessa con Ornella.

In questo quadro, la soap farà emergere con forza quanto un conflitto personale possa modificare i rapporti tra i protagonisti e aprire nuove crepe anche tra amici storici.

Ferri colpisce Mori, Lorenza conquista Diego

Sul fronte opposto, Ferri riuscirà a sottrarre a Mori un inserzionista di grande rilievo per la radio, segnando un punto importante nello scontro professionale. La mossa, però, non resterà confinata alla competizione commerciale: il confronto tra i due farà emergere motivazioni personali più profonde, lasciando intendere che dietro la battaglia ci sia molto più di una semplice questione di lavoro.

Nello stesso episodio, Lorenza sfrutterà con intelligenza la propria immagine di persona affidabile e la capacità di avvicinare Diego per raggiungere l’obiettivo che si era prefissata.

Una strategia discreta ma efficace, che confermerà la sua attitudine a muoversi con freddezza nei passaggi più delicati della vicenda. Intanto resta viva anche l’ombra del risentimento di Cristina nei confronti di Greta, colpevole di aver tradito Eduardo: un’altra ferita aperta che continua ad alimentare la tensione della puntata