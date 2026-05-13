Francesca Manzini al Grande Fratello Vip ha spiegato di aver fatto tantissimi lavori prima di fare l'imitatrice, ovvero la sua attuale professione. Parlando con i suoi compagni d'avventura la concorrente ha menzionato Selvaggia Lucarelli: "Mi ha licenziata, lavoravo con lei". "Era troppo convinta, non la chiamai più", la replica di Selvaggia Lucarelli nonché attuale opinionista del reality di Canale 5.

La replica Selvaggia Lucarelli e Francesca Manzini

Selvaggia Lucarelli ha di fatto smentito le ultime dichiarazioni fatte da Francesca Manzini nella casa del GFVip.

Nel dettaglio, l'attuale opinionista del reality show tra le stories di Instagram ha esordito: "Circa 10 anni fa invitai Francesca nel mio programma radiofonico perché facesse qualche imitazione" A tal proposito la diretta interessata ha precisato che non ci fu alcuna assunzione, poiché anche la stessa Lucarelli era sotto contratto per quella radio e quindi non aveva dipendenti sotto di lei. A seguire Selvaggia Lucarelli ha spiegato perché Manzini non fu più presso l'emittente radiofonica: "Venne due o tre volte credo, poi mi resi conto che era un po' troppo convinta e semplicemente non la chiamai più". Dunque l'opinionista ha precisato che Francesca Manzini non fu mai licenziata, perché non fu mai messa sotto contratto.

Francesca Manzini aveva invece raccontato ai suoi compagni d'avventura una versione completamente diversa: "Mi ha licenziata, lavoravo con lei".

L'ironia degli utenti del web

La replica di Selvaggia Lucarelli a Francesca Manzini non è passata inosservata, tanto che su X diversi utenti hanno ironizzato sulla questione.

Un utente ha scritto: "Buongiorno così". Un altro ha aggiunto: "Niente, Francesca deve sempre raccontare tutto a modo suo". Un altro utente ha affermato: "Alla Manzini piace tanto romanzare le cose, ma in questo caso ha dimenticato che Selvaggia Lucarelli vede e sente tutto". Un ulteriore utente ha detto: "Certo che a Francesca piace tanto fare una figuraccia". Tuttavia c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore della concorrente romana: "Non ha detto nulla di sbagliato.

Francesca ha solo detto che Selvaggia Lucarelli fece in modo di farla licenziare, ma evidentemente a più comodo cambiare le parole solo per andarle contro". "Se posso io credo più alla versione di Francesca Manzini", ha invece detto un fan della comica.