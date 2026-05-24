Accadranno moltissime cose nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 25 al 29 maggio: le anticipazioni del web, infatti, svelano che Marco Troiani cambierà idea, si riproporrà per l'ennesima volta a Cinzia Paolini e nel farlo si scontrerà più volte con Mario Lenti. Gemma Galgani, invece, chiuderà la stagione con una gioia: la vittoria della sfilata femminile.

Il dietrofront di Marco a Uomini e donne

Nelle puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse in tv da lunedì 25 a venerdì 29 maggio sarà dato molto spazio all'ennesimo ripensamento di Marco.

Dopo aver accusato Cinzia di ambire solo alla notorietà, il cavaliere farà un passo indietro e si riproporrà a lei tra le lacrime.

"Anche se sei stata in intimità con Mario, io ti amo lo stesso", dirà il protagonista del trono Over suscitando l'ira del collega di parterre.

Tra i due imprenditori, invece, ci saranno liti e scambi di frecciatine, ma nulla di tutto ciò servirà per fare chiarezza sui loro legami con la dama di Salerno.

Gemma chiude la stagione con un trionfo

Tra le anticipazioni delle ultime puntate stagionali di Uomini e donne ci sono anche quelle su una soddisfazione che si toglierà Gemma prima delle vacanze.

Entro venerdì 29 maggio, infatti, sarà trasmessa una nuova sfilata femminile e la 76enne riuscirà a classificarsi al primo posto grazie ad un siparietto divertente e in linea con il tema dato dalla redazione.

L'edizione 2025/2026 si concluderà con l'ospitata di Alessandro e Maria Teresa, fidanzati da un paio d'anni e amatissimi sia dal cast che dai telespettatori.

La lettera di Marco per Cinzia

In queste ore sul web si sta parlando molto di un botta e risposta che sembra esserci stato su Instagram tra Marco e Cinzia.

Il cavaliere di Uomini e donne, infatti, ha postato la foto di una lettera che ha scritto alla sua amata dopo la fine delle registrazioni, ma ad incuriosire tutti è stata scelta di lei di repostarla e di commentarla con l'emoji di una rosa rossa.

Stando a queste recentissime mosse social, tra i due sembrerebbe esserci un riavvicinamento in corso, o quantomeno la dama starebbe lasciando una porta aperta per un eventuale ritorno di fiamma.