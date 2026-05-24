Leocadia intercetterà un'importante telefonata per Manuel nelle prossime puntate de La Promessa: la donna non ne parlerà al marchesino per metterlo in difficoltà.

Le anticipazioni rivelano che l'investitore telefonerà a Manuel ma Leocadia glielo nasconderà. Il marchesino perderà le speranze e la signora De Figueroa si proporrà per un altro prestito ma pretenderà tutte le quote dell'azienda.

Manuel, Enora e Toño: squadra vincente a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il lavoro di Manuel per la sua azienda procederà spedito. Con l'arrivo di Enora, Toño sarà ancora più appassionato e la costruzione dei motori arriverà ad un punto molto importante.

Manuel sarà entusiasta e inizierà a fantasticare su un futuro in cui i motori saranno molto potenti e si potrà pensare a realizzare degli aerei con passeggeri al pari dei treni. Il marchesino invierà il prototipo del suo motore a Don Pedro Farrè, un importante imprenditore che si metterà presto in contatto con lui. Farrè dirà a Manuel che farà valutare il suo prototipo da un team di ingegneri esperti per valutarne l'acquisto. L'uomo aggiungerà che appena avrà una risposta di farà sentire. Manuel, Enora e Toño non staranno nella pelle, anche perché Farrè sarà ottimista e darà loro buone speranze. I giorni passeranno e i tre vivranno nell'attesa, ma non avranno nessuna notizia dell'imprenditore.

Leocadia punterà in alto: l'intera azienda

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia sarà accanto al telefono quando Ferré si farà sentire. Sarà lei a rispondere alla telefonata e ascolterà la proposta dell'imprenditore. Ferrè comunicherà a Leocadia che il prototipo è piaciuto molto e presto arriverà nuovo lavoro per Manuel. L'uomo si raccomanderà di parlare con il marchesino e Leocadia gli dirà che lei è un'intima amica della famiglia e vive al palazzo. Contrariamente a quanto assicurato, la donna non dirà affatto a Manuel della telefonata e il marchesino perderà le speranze. Una volta dato per scontato che Ferrè abbia rifiutato il prototipo, Manuel si troverà ancora in difficoltà con la produzione perché avrà bisogno di denaro.

Leocadia gli proporrà un nuovo prestito, ma questa volta alzerà la posta in gioco. In cambio dell'investimento, la donna chiederà a Manuel il restante 40% delle quote e quindi il controllo totale della sua azienda.