Le registrazioni di Uomini e donne sono finite due settimane fa, ma Cinzia Paolini e Marco Troiani sono ancora al centro delle chiacchiere per il loro altalenante rapporto. Stando ad una segnalazione che è arrivata a Lorenzo Pugnaloni oggi, 27 maggio, la dama e il cavaliere starebbero trascorrendo un po' di tempo insieme a Salerno, dove una persona sostiene di averli avvistati in mattinata.

Le novità dopo la fine delle riprese di Uomini e donne

L'edizione 2025/2026 di Uomini e donne si è conclusa senza un lieto fine per Cinzia: come svelano le anticipazioni del web, nelle ultime puntate della stagione la dama chiuderà con entrambi i suoi pretendenti e si dirà pronta a vivere un'estate da single.

Le registrazioni del dating-show sono terminate il 13 maggio scorso e nelle due settimane successive Paolini ha regalato diversi spunti di discussione ai curiosi.

Dopo aver risposto con l'emoji di una rosa rossa ad una nuova lettera d'amore di Marco, la protagonista del trono Over è finita al centro dell'attenzione per una segnalazione che sembrerebbe confermare il riavvicinamento con il cavaliere milanese.

Il racconto dell'incontro casuale a Salerno

Il 27 maggio sul web si è diffusa una segnalazione sui due protagonisti assoluti dell'edizione di Uomini e donne che finirà ufficialmente venerdì prossimo.

"Ho appena visto Marco e Cinzia a Salerno. Non ho seguito le ultime anticipazioni, quindi non so se usciranno insieme dal programma, ma li ho visti passeggiare (ero in macchina e li ho fatti attraversare a piedi, quindi li ho beccati da vicino", si legge nel messaggio che una fan ha inviato a Lorenzo Pugnaloni in queste ore.

Il riavvicinamento dopo l'addio di Mario

Come ha confermato anche Pugnaloni sui social, tra Marco e Cinzia ci sarebbe stato un ritorno di fiamma subito dopo la fine delle registrazioni di Uomini e donne.

La dama avrebbe deciso di dare l'ennesima chance al cavaliere dopo che Mario ha preso le distanze sia da lei che dalla situazione intricata che si è creata nelle ultime puntate della stagione.

La protagonista del trono Over sembrerebbe aver superato i dubbi che l'hanno attanagliata in questi mesi, in particolare quelli sulla sincerità dell'uomo con il quale è stata avvistata a Salerno questo mercoledì.