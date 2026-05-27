Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il rapporto tra Ender e Kaya arriverà a un punto di non ritorno dopo una lunga serie di bugie da parte di Sahika. Quando Ender capirà chi è stata la causa della fine del suo matrimonio, proverà a riconquistare l’ex marito, ma sarà troppo tardi. Kaya sceglierà di lasciare Istanbul e partire per l’estero, uscendo di scena.

L’addio del personaggio interpretato da Barış Kılıç segnerà uno dei momenti più tristi della serie, soprattutto per il modo doloroso in cui finirà la storia d’amore con Ender.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Ender scopre l'inganno di Sahika

Ender inizierà a collegare tutti gli eventi che hanno distrutto il suo rapporto con Kaya. Capirà che dietro i continui litigi c’è sempre stata Sahika, determinata a separarli per i propri interessi.

La situazione precipiterà quando Ender affronterà Kaya in una conversazione molto intensa; tuttavia, i vecchi malintesi prenderanno il sopravvento e tra i due voleranno accuse reciproche di tradimento. Kaya sarà stanco dei continui drammi e convinto che il loro rapporto sia diventato impossibile da salvare.

La proposta disperata di Ender a Kaya

Nel tentativo di fermarlo, Ender ammetterà di essere pronta a rinunciare a tutto pur di stare con lui, cercando di convincerlo a ricominciare insieme lontano da Istanbul e dalle manipolazioni di Sahika.

Dopo aver perso Halit, essersi scontrata con Yildiz e aver visto sgretolarsi la propria famiglia, per Ender Kaya rappresentava l’unica possibilità di felicità.

Kaya lascia Istanbul per sempre

Nonostante le parole di Ender, Kaya non riuscirà più a fidarsi. Distrutto da tutto quello che è successo, deciderà di lasciare il paese.

L’uomo partirà per l’estero senza salutare Ender, lasciandole soltanto una lettera: un addio freddo e doloroso che spezzerà il cuore della donna. Con questa drastica decisione, l'avvocato uscirà ufficialmente dalla serie, lasciando Ender completamente sola; a breve, infatti, anche Yigit ed Erim abbandoneranno la Turchia per partire per l'America.

L'appuntamento con gli episodi inediti di Forbidden Fruit è fissato dal lunedì alla domenica su Canale 5, oltre alle puntate disponibili in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.