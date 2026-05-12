Nelle scorse ore si è registrata la scelta di Ciro Solimeno e Lorenzo Pugnaloni ha svelato cos'è successo in studio e come ha reagito Marina Calabrò al rifiuto. Stando alle anticipazioni delle riprese di Uomini e donne del 12 maggio, la corteggiatrice ha incassato con eleganza il "no" del tronista, anzi gli ha fatto un grande in bocca al lupo per il suo futuro insieme a Elisa Leonardi.

La decisione finale di Ciro

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che sono state registrate oggi, 12 maggio, svelano che Ciro ha scelto Elisa e con lei ha lasciato la trasmissione.

Prima di dichiararsi alla corteggiatrice catanese, però, il tronista ha parlato con Martina e le ha spiegato perché le ha preferito la sua "rivale".

La ragazza ha reagito con compostezza ed eleganza al "no" di Solimeno, anzi ha sorpreso tutti quando ha augurato il meglio a lui e alla nuova fidanzata.

La pretendente è uscita dallo studio tra gli applausi e i complimenti di chi ha apprezzato il suo comportamento maturo e rispettoso.

Il parere dei fan di Uomini e donne

La notizia della fine del trono di Ciro sembra aver reso felici sia i fan del suo legame con Elisa che quelli che non lo hanno mai apprezzato.

"Finalmente è finito questo trono orrendo", "Uno dei percorsi più brutti di sempre", "Sono felice per questi due ragazzi", "Spero che dureranno più delle altre coppie", "Sono contenta", "Ero convinta che avrebbe scelto Martina, non ci ho capito nulla di questo trono", "Per me si lasceranno a breve, sono troppo giovani", "Non ci mancherà nessuno di loro", "Elisa e Ciro dureranno da Natale a Santo Stefano", si legge su X in queste ore.

Quattro coppie e tre addii in questa stagione

Elisa e Ciro sono la quarta ed ultima coppia che si è formata nell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, ma anche l'unica che può essere considerata tale.

Tutti i protagonisti che si sono scelti in questa stagione del programma condotto da Maria De Filippi, infatti, si sono già detti addio: Flavio e Nicole non stanno più insieme da mesi, Ernesto e Cristiana si sono lasciati da qualche settimana, Sara e Alessio hanno ufficializzato la rottura proprio mentre in studio si registrava la scelta di uno dei più cari amici di lui, Ciro.