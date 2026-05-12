Oggi, 12 maggio, si sono registrate nuove puntate di Uomini e donne, tra le ultime di quest'edizione. Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di quello che è accaduto in studio nel pomeriggio, a partire dalla notizia che Cinzia Paolini e Mario Lenti hanno ripreso a frequentarsi. La dama, inoltre, ha detto "no" ad un tentativo di riavvicinamento di Marco, che era tornato in studio per chiederle una seconda possibilità.

Ennesimo riavvicinamento tra Cinzia e Mario

Si è appena conclusa una nuova registrazione di Uomini e donne e sul web stanno circolando le anticipazioni di alcune delle cose che sono successe.

Stando a quello che è emerso al termine delle riprese del 12 maggio, dunque, Cinzia e Mario si sono accomodati al centro dello studio e hanno parlato del riavvicinamento che c'è stato tra loro in settimana.

Maria De Filippi, però, ha fatto aggiungere una sedia per Marco, che è tornato per chiedere alla dama un'ultima possibilità.

La protagonista del trono Over, però, ha respinto il cavaliere (che è andato via dal programma) e ha detto che d'ora in poi si concentrerà solo su Mario.

La scelta di Ciro

Gran parte della registrazione odierna è stata dedicata all'epilogo del trono di Ciro.

Le anticipazioni, infatti, svelano che il tronista ha concluso il suo percorso nel dating-show scegliendo Elisa, ovvero la corteggiatrice più amata dal pubblico.

Martina, che è stata rifiutata dopo una lunga conoscenza sotto i riflettori, ha augurato il meglio alla nuova coppia ed è uscita di scena tra gli applausi di tutti.

Ultime registrazioni per il cast di Uomini e donne

Tra circa 24 ore calerà il sipario sull'edizione 2025/2026 di Uomini e donne: la registrazione che ci sarà il 13 maggio, infatti, sarà l'ultima di una stagione di grande successo del dating-show.

Da qui ai prossimi tre mesi e mezzo, dunque, i fan dovranno fare a meno delle anticipazioni sui protagonisti dei troni Classico e Over, che saranno tutti in vacanza almeno fino alla fine di agosto.

La trasmissione condotta da Maria De Filippi, però, continuerà a far compagnia ai telespettatori ancora per qualche settimana: l'ultima puntata prima della pausa estiva, infatti, dovrebbe andare in onda venerdì 29 maggio.