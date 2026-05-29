Nell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne si sono formate molte coppie, e alcune di queste sono state protagoniste dell'ultima puntata del 29 maggio. Agnese De Pasquale e Roberto Priolo sono fidanzati da diversi mesi e, dopo aver superato una profonda crisi, sono pronti a fare il grande passo; Alessio Pili Stella e Debora Bragetti, invece, stanno insieme da poco ma sui social si mostrano già affiatatissimi.

Il riassunto nell'ultima puntata di Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e donne che è andata in onda oggi, 29 maggio, sono stati inseriti i momenti salienti della stagione.

La redazione, infatti, ha scelto di salutare il pubblico riproponendo il "best of" dell'edizione 2025/2026, a partire dal triangolo tra Federico, Agnese e Roberto.

La storia d'amore tra De Pasquale e Priolo è iniziata solo quando lei si è resa conto che Mastrostefano non era la persona giusta, ma da quel momento non i due non si sono più lasciati.

Superato un periodo di crisi che la protagonista del trono Over ha raccontato sui social, i due hanno ripreso a progettare il loro giorno più bello: nel 2027, infatti, Agnese e Roberto diventeranno marito e moglie.

Le frecciatine tra Debora e Rosanna

In quest'edizione di Uomini e donne anche Alessio è riuscito a trovare l'amore: dopo aver frequentato diverse dame, il cavaliere ha capito che il suo cuore batteva solo per Debora e si è dichiarato a lei in modo molto romantico (suonando la sua canzone preferita al pianoforte e poi chiedendole di lasciare il programma insieme).

Sono passate diverse settimane da quel momento e i due sembrano più uniti che mai: di recente, infatti, la coppia ha fatto un viaggio che è stato documentato con foto e video sui social.

Terminate le registrazioni del dating-show, però, Rosanna ha fatto una dedica ad Alessio e ciò ha infastidito parecchio Debora: tra le dame c'è stato un vivace botta e risposta su Instagram, uno scambio di frecciatine nel quale il cavaliere ha preferito non intromettersi.

Gli altri amori della stagione

In questi mesi a Uomini e donne sono sbocciati molti amori, soprattutto tra i protagonisti del trono Over.

Accantonata la breve frequentazione con Gemma, ad esempio, Mauro ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Tiziana e con lei ha lasciato la trasmissione.

Anche tra Atlanta e Lanfranco è nato un sentimento che li ha spinti ad uscire di scena dopo poche settimane.