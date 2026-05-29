Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit che saranno trasmesse a breve sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Yigit non se la sentirà di sposare Lila in seguito al divorzio dei suoi genitori. La ragazza prenderà male la scelta del fidanzato e per questo non esiterà a scappare negli Usa.

Yigit non se la sente di sposare la sua amata

Ender e Kaya crederanno di essersi traditi a vicenda. La coppia divorzierà in meno di due settimane con grande soddisfazione di Sahika. Quest'ultima farà di tutto per evitare che i due facciano pace. Yigit apparirà incredulo all'addio dei genitori, che non riusciranno a risolvere i loro problemi.

Il ragazzo apparirà poco felice dell'imminente matrimonio con la sua amata per altro sostenuto da Halit. La giovane accetterà di rimandare le nozze col suo amato anche se proverà a forzare la situazione. Lila chiederà consiglio ad Yildiz, nel frattempo trasferitasi nella villa extra lusso dell'ex marito. La donna suggerirà alla figliastra di comprare due biglietti aerei per Parigi per sposare Yigit in tutta tranquillità. Una soluzione pensate da Yildiz per evitare che le nozze a Istanbul creino dissapori tra Kaya ed Ender.

Lila scappa negli Usa

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Yigit non condividerà la scelta dell'amata di partire per la Francia. Lila apparirà delusa dall'atteggiamento dell'amato, tanto da annullare la partenza per Parigi e acquistarne uno per andare negli Usa da sua madre Zerrin.

Yigit apparirà confuso quando scoprirà da Zehra che Lila delusa è fuggita dalla genitrice. Il giovane capirà che è arrivato il momento di dimostrarle quanto la ama. Il figlio di Ender comprerà un biglietto per l'America e dopo aver salutato tutti si accingerà a incontrare Lila. Yigit si arrabbierà moltissimo una volta tornato a Istanbul a causa di una scelta presa dalla madre in sua assenza.

Ender è rimasta coinvolta in un incidente stradale

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a fine maggio su Canale 5, Erim ha detto alla madre di aver venduto la sua chitarra per aiutare economicamente Halit. Ender ha poi scoperto che la sua vettura ha un guasto e per questo ha accettato di farsi accompagnare da Sahika a Tuzla per una commissione legata a Kaya.

Durante il tragitto, le due donne sono rimaste vittima di un drammatico incidente che non ha avuto gravi conseguenze. Il pubblico, a questo punto, ha scoperto che Sahika ha organizzato il sinistro per porre fine alla vita della cognata. Caner, invece, ha informato Ender di aver visto alcuni uomini manomettere la sua auto. La donna ha affrontato la darklady, informandola di aver scoperto che ha provato ad ucciderla.