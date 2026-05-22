A partire da oggi, 22 maggio, le puntate di Uomini e donne avranno un'unica protagonista: le anticipazioni del web, infatti, svelano che Cinzia Paolini sarà al centro dell'attenzione fino alla fine della stagione e lo farà regalando al pubblico molti colpi di scena. La dama rifiuterà più volte Marco Troiani (che piangerà chiedendo un'altra chance) e si scontrerà con Mario Lenti dopo un breve ritorno di fiamma.

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda fino alla fine di maggio svelano che Cinzia ruberà la scena a tutti.

La dama scoprirà che Marco ha cambiato idea e vorrebbe un'altra possibilità, ma la sua reazione spiazzerà tutti: la protagonista del trono Over, infatti, non cederà alla corte del cavaliere neppure quando lo vedrà in lacrime quasi implorando un'ultima chance.

L'imprenditore le tenterà tutte pur di farsi perdonare e si dirà pronto ad accettare il fatto che lei sarebbe stata in intimità con un altro uomo, Mario.

Scintille nel finale di stagione

Il comportamento di Marco farà storcere il naso a Mario, che non ci penserà due volte a rispondergli a tono davanti alle telecamere.

Il cavaliere pugliese, però, farà arrabbiare Cinzia quando rimarrà in silenzio di fronte alla sua domanda "cosa provi per me?": tra i due ci sarà un acceso battibecco, il pubblico in studio si schiererà dalla parte dell'imprenditore e la dama di Uomini e donne andrà via in preda all'ira e alla delusione.

Tre mesi di stop per il cast

Le anticipazioni del web, dunque, svelano che tra Cinzia, Marco e Mario non ci sarà nessun lieto fine, anzi tutti e tre concluderanno la stagione da single.

I fan del programma sono curiosi di sapere cosa accadrà durante la pausa dalle registrazioni (che durerà fino alla fine di agosto), se la dama verrò avvistata in compagnia di uno dei suoi spasimanti oppure se sceglierà di trascorrere l'estate lontana da entrambi.

Tra le puntate di Uomini e donne che andranno in onda fino a venerdì 29 maggio, ce ne sarà una interamente dedicata alla scelta del tronista Ciro, che dopo circa quattro mesi di percorso deciderà di legarsi alla corteggiatrice Elisa.