Sono passate poche settimane dalla fine delle registrazioni di Uomini e donne, ma tra alcuni componenti del parterre Over è già successo di tutto. Come svelano diverse segnalazioni, ad esempio, Cinzia Paolini e Marco Troiani avrebbero deciso di darsi un'altra possibilità e infatti i fan li avrebbero avvistati in atteggiamenti affettuosi a Salerno. Debora Bragetti, invece, starebbe mettendo in dubbio il suo legame con Alessio Pili Stella a causa di presunte intromissioni da parte di Rosanna Siino.

Gli avvistamenti fuori dallo studio di Uomini e donne

L'edizione 2025/2026 di Uomini e donne si è conclusa, ma alcuni protagonisti sono ancora al centro delle chiacchiere per quello che hanno fatto dopo la fine delle registrazioni.

Come mostra una foto che ha diffuso Opinionista social su Instagram, Cinzia e Marco hanno trascorso un po' di tempo insieme a Salerno.

Stando a quello che hanno raccontato le persone che si sono imbattute per caso nella coppia, tra i due non sarebbero mancati gli sguardi e i sorrisi all'esterno di una scuola dove la dama studierebbe canto.

Questa segnalazione ribalta la decisione che la donna ha preso nell'ultima puntata, quando è uscita dallo studio dicendosi convinta di non voler stare né con Marco né con Mario.

Brusco stop tra Alessio e Debora

In queste ore sul web si sta parlando anche di una coppia che si è formata in studio un mese fa, ma che starebbe già attraversando un periodo di crisi.

Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni, tra Alessio e Debora sarebbe calato il gelo a causa di Rosanna: la dama di Torino, infatti, avrebbe raccontato di insistenti telefonate da parte dell'ex "rivale" al suo compagno.

La protagonista del trono Over si sarebbe detta molto delusa da questa situazione e soprattutto incerta sul futuro del suo legame con il cavaliere.

La smentita di Rosanna

Questa versione dei fatti è stata immediatamente smentita da Rosanna, che su Instagram ci ha tenuto a chiarire che lei non avrebbe nessun ruolo nell'eventuale crisi tra Alessio e Debora.

La dama di Uomini e donne ha attaccato la "rivale" sostenendo che starebbe facendo di tutto per far parlare di sé, anche tirare in ballo una persona che non avrebbe niente a che fare con il loro rapporto di coppia lontano dalle telecamere.