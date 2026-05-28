Cinzia Paolini è stata una delle protagoniste indiscusse di quest'edizione di Uomini e donne, e non a caso anche le ultime puntate prima delle vacanze saranno dedicate a lei. La dama chiuderà la stagione da sola, ma una volta finite le registrazioni avrà un inaspettato riavvicinamento con Marco Troiani: i due, infatti, sono stati avvistati a Salerno e ciò confermerebbe un ritorno di fiamma in corso.

Le decisioni nello studio di Uomini e donne

Chi sceglierà Cinzia? I fan di Uomini e donne se lo stanno domandando da settimane, e le anticipazioni delle ultime puntate della stagione svelano che la dama non si fidanzerà né con Marco né con Mario.

Giovedì 28 e venerdì 29 maggio, infatti, i telespettatori assisteranno a diversi battibecchi tra la protagonista del trono Over e i suoi pretendenti, un vero e proprio show che spingerà tutti gli altri componenti del parterre a uscire dallo studio in segno di protesta.

Questa vicenda non avrà una conclusione in studio, ma dopo la fine delle registrazioni sembra essersi sbloccato qualcosa.

Le novità dopo la fine delle riprese

Se in studio non ha scelto nessuno, è lontano dalle telecamere di Uomini e donne che Cinzia sembra aver preso una decisione definitiva tra i due cavalieri che ha frequentato nell'ultimo periodo.

Stando ad una segnalazione che è arrivata a Lorenzo Pugnaloni in questi giorni, la dama sarebbe stata avvistata in compagnia di Marco a Salerno: la persona che sostiene di aver incontrato i due ha parlato di una passeggiata molto tranquilla per le vie della città, insomma di un clima disteso.

La rottura definitiva con Mario

Terminate le registrazioni, dunque, Cinzia avrebbe deciso di dare un'altra possibilità a Marco e con lui starebbe trascorrendo qualche giorno di relax a Salerno.

E Mario? Stando a quello che emerso, la dama e il cavaliere avrebbero chiuso definitivamente nel corso delle riprese che hanno fatto calare il sipario sull'edizione 2025/2026 di Uomini e donne e da quel momento non si sarebbero né visti né sentiti.

Per i prossimi mesi i fan dovranno accontentarsi di avvistamenti e indizi social, poi dalla fine di agosto si registreranno le puntate della nuova stagione e ritorneranno le anticipazioni.