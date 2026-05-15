Il percorso di Ciro Solimeno a Uomini e donne si è concluso lo scorso 12 maggio, ma il pubblico dovrà aspettare circa due settimane per vedere la scelta su Canale 5. Stando a quello che si legge sul web in queste ore, il "sì" del tronista a Elisa Leonardi dovrebbe essere trasmesso in tv l'ultima settimana del mese in corso, in particolare tra lunedì 25 e venerdì 29.

La fine del trono di Ciro in televisione

Le registrazioni dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne si sono concluse mercoledì scorso, ma il programma continuerà a far compagnia ai telespettatori fino all'ultima settimana di maggio.

I fan sono curiosi di sapere quando andrà in onda la scelta dell'unico tronista del cast, e in queste ore è emerso che la puntata in cui finirà il percorso di Ciro dovrebbe essere trasmessa su Canale 5 tra il 25 e il 29 di questo mese.

Sapendo che la stagione si è conclusa con riprese interamente dedicate ai protagonisti del parterre Over, è ipotizzabile che il "sì" di Solimeno a Elisa verrà proposto su Canale 5 tra lunedì e mercoledì, quindi all'inizio dell'ultima settimana di maggio.

Le anticipazioni dagli studi di Uomini e donne

La notizia che Ciro ha scelto Elisa circola sul web da alcuni giorni, ma i fan sono curiosi di vedere con i loro occhi come si è svolta la puntata più importante del percorso di tronista a Uomini e donne.

Stando alle anticipazioni il giovane si sarebbe emozionato sia quando ha rifiutato Martina dopo mesi di conoscenza che quando si è dichiarato a quella che è diventata la sua nuova fidanzata.

Indiscrezioni sul post scelta

Cos'è successo tra Elisa e Ciro dopo la scelta? Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni, tra i due ci sarebbe una forte passione e lui starebbe già pensando a come fare per risolvere il problema della distanza.

Si dice che la corteggiatrice sarebbe già tornata in Sicilia per motivi personali e che il compagno non l'avrebbe seguita (qualcuno lo avrebbe avvistato mentre si allenava da solo in una palestra di Roma il 14 maggio), ma che entrambi starebbero valutando l'ipotesi di andare a vivere insieme proprio nella città dove si è trasferito il tronista quasi un anno fa per amore di Martina De Ioannon.