Cos'è successo tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi dopo la scelta? I fan di Uomini e donne se lo sono domandati per ore, e ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni a soddisfare la loro curiosità nella puntata di Casa Lollo di questa settimana. Il blogger ha raccontato che tra il tronista e la corteggiatrice sarebbe esplosa la passione fuori dallo studio, che si sarebbero già separati per impegni presi in precedenza e che starebbero pensando di andare a convivere per annulla la distanza.

Le prime indiscrezioni sulla nuova coppia

Non è passata neanche una settimana da quando Ciro ha scelto Elisa e con lei ha lasciato Uomini e donne a conclusione di un percorso lungo e altalenante.

I due non potranno farsi vedere insieme fino a quando non andrà in onda la puntata in cui si sono fidanzati, ma Lorenzo Pugnaloni ha svelato cosa sarebbe successo dopo il "sì" in studio e nei giorni seguenti.

Stando a quello che ha raccontato il blogger, nelle prime ore senza telecamere tra il tronista e la corteggiatrice ci sarebbe stata molta passione ma poi lui avrebbe cominciato a preoccuparsi della lontananza (Solimeno vive a Roma, Leonardi a Catania).

Il futuro lontano da Uomini e donne

Sempre secondo le indiscrezioni che stanno impazzando in rete in questi giorni, Elisa e Ciro non dovrebbero trascorrere insieme i prossimi giorni: a causa di impegni presi in precedenza, infatti, la giovane dovrebbe rientrare in Sicilia e il fidanzato dovrebbe rimanere nella Capitale.

Il feeling tra i due protagonisti di Uomini e donne, però, sarebbe talmente forte che entrambi avrebbero cominciato a prendere in considerazione l'ipotesi di andare a convivere.

Progetti di trasferimento e notte molto passionale fonte pugnaloni ha detto anche che staranno un po' di giorni separati #solinardi — Genny95 (@Genny95248583) May 13, 2026

La segnalazione sulla lite fuori dallo studio

La scelta di Ciro si è registrata martedì scorso, ma negli ultimi giorni sul web si è parlato soprattutto di una segnalazione su cosa sarebbe successo subito dopo tra Martina (la corteggiatrice rifiutata) e le amiche di Elisa.

Stando a quello che hanno raccontato alcune persone che avrebbero partecipato alle riprese del 12 maggio, fuori dagli studi Elios ci sarebbe stato un litigo piuttosto acceso e sarebbe intervenuta la sicurezza per calmare gli animi dei presenti.