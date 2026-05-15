L'Unità di Analisi Comportamentale dell’FBI è pronta a tornare in azione con la 19esima stagione di 'Criminal Minds – Evolution'. Dopo un anno di pausa, la serie riprende il suo percorso su Paramount+, con la première fissata per il 28 maggio. Questo segna il ritorno di uno dei titoli più longevi del genere crime, promettendo nuove sfide e sviluppi per i suoi personaggi principali.

Prime immagini: azione e indagini

Le prime immagini ufficiali della nuova stagione rivelano situazioni ad alta tensione. Tyler (Ryan‑James Hatanaka) e Luke (Adam Rodríguez) sono ritratti con giubbotti antiproiettile, indicando casi complessi e pericolosi.

Altre scene mostrano Rossi (Joe Mantegna), JJ (A.J. Cook) e Prentiss (Paget Brewster) impegnati nell’analisi di fotografie in ufficio, confermando che il lavoro investigativo rimarrà centrale nei nuovi episodi.

Elias Voit: la minaccia continua

Un elemento certo della nuova stagione è la presenza di Elias Voit, interpretato da Zach Gilford, che continuerà a rappresentare una minaccia per la squadra di criminologi dell'FBI. La trama suggerisce che, nonostante alcuni capitoli possano sembrare chiusi, le sfide per l'Unità di Analisi Comportamentale non sono affatto terminate. Gli spettatori possono aspettarsi nuovi colpi di scena e indagini avvincenti, in linea con lo stile che ha reso la serie un punto di riferimento per gli appassionati del genere.

La 19esima stagione di 'Criminal Minds – Evolution' si preannuncia ricca di tensione e sviluppi, confermando la capacità della serie di rinnovarsi e mantenere alta l'attenzione del pubblico.