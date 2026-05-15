Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Halit tornerà a vivere con Yildiz nel tentativo di riconquistarla. Dopo un difficile periodo segnato da profonde crisi personali ed economiche, l'uomo troverà un modo del tutto inaspettato per riavvicinarsi alla sua ex moglie.
Anticipazioni Forbidden Fruit: Halit va a vivere da Yildiz
Dopo mesi segnati da problemi economici e difficoltà personali, Halit capirà di non voler perdere Yildiz. Per questo motivo deciderà di trasferirsi a casa della sua ex moglie.
Con una scusa, Halit riuscirà a rientrare nella quotidianità di Yildiz.
La donna, però, accoglierà la situazione con molta prudenza, ancora ferita da tutto ciò che è accaduto tra loro in passato.
Spoiler prossime puntate: Halit e Yildiz tornano insieme?
La convivenza tra Halit e Yildiz porterà i due a riavvicinarsi. Nonostante Yildiz provi a mantenere le distanze, alcuni momenti trascorsi insieme finiranno per riaccendere emozioni che credeva di aver superato nelle precedenti puntate della soap turca.
Halit, dal canto suo, mostrerà un atteggiamento diverso rispetto al passato, apparendo più sensibile verso le persone che ama. Il cambiamento di Halit finirà lentamente per far vacillare anche le difese di Yildiz.
Halit salva Zehra e aiuta Erim
Halit continuerà a occuparsi della sua famiglia.
Dopo aver scoperto i problemi di Zehra con l’alcol, le consiglierà di iniziare un percorso terapeutico.
Inoltre aiuterà di nascosto il suo autista Sitki, acquistando il supermercato in cui lavora, senza rivelargli nulla. L’uomo farà anche recapitare una nuova chitarra a Erim, fingendo che si tratti di una borsa di studio musicale. Si tratterà di un premio per il grande sacrificio del ragazzo, che in passato aveva venduto il suo strumento per aiutare economicamente il padre durante il periodo di crisi.
Quando va in onda Forbidden Fruit: gli orari della soap su Canale 5
Forbidden Fruit continua ad andare in onda tutti i giorni nel daytime pomeridiano di Canale 5. Qui la soap turca sta conquistando il pubblico con i continui colpi di scena legati alle vicende di Halit, Yildiz, Ender e Sahika. Inoltre, l’appuntamento con la serie prosegue anche il giovedì sera in prima serata, con tre episodi speciali dedicati agli sviluppi più importanti della trama, in onda dopo La Ruota della Fortuna.