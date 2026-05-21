Da giorni sul web si sta parlando dell'intervista con la quale Giorgio Manetti sembra essersi riproposto a Gemma Galgani, una serie di dichiarazioni che avrebbero colpito anche la dama di Uomini e donne. Come hanno notato alcuni attenti fan, la protagonista del trono Over ha repostato la foto che una pagina Instagram ha dedicato alle parole del "Gabbiano" e molti hanno interpretato questo gesto come un'apertura ad un possibile incontro lontano dai riflettori.

Il gesto che non passa inosservato

Da qui alla fine di maggio andranno in onda le ultime puntate di Uomini e donne della stagione, ma sul web si sta parlando già di quello che potrebbe accadere in estate.

Da quando Giorgio ha rilasciato un'intervista a Nuovo nella quale si è detto pronto a dare un'altra chance al rapporto con Gemma, magari partendo da un caffè nel bar di Saint-Vincent dove lei lavora durante la pausa dalle registrazioni, tra i fan c'è chi si chiede cosa pensa la dama di tutto questo.

La risposta a questa curiosità di molti potrebbe arrivare da una mossa che la 76enne ha fatto su Instagram e che i più attenti non si sono lasciati sfuggire.

L'apertura della dama di Uomini e donne

Come dimostra uno screenshot che sta circolando sui social in queste ore, di recente Gemma avrebbe repostato la foto di una pagina sull'intervista di Giorgio.

Questo gesto potrebbe voler dire due cose: o la dama lo ha fatto per errore scorrendo tra i post dov'era taggata, oppure c'è davvero qualche possibilità per un incontro con Manetti lontano dalle telecamere di Uomini e donne.

Ma il retweet di Gems Galgani aiuto pic.twitter.com/nAwHosfanh — Che aria tira❔ (@cheariatira) May 21, 2026

I commenti dei curiosi

Ci sarà davvero un riavvicinamento tra Gemma e Giorgio? Tra i fan di Uomini e donne sono in pochi a crederci, anzi in molti sostengono che gli ultimi accadimenti sarebbero frutto di un piano per stare il più possibile al centro dell'attenzione.

"Ma Gemma che reposta? Aiuto", "Non vede l'ora di crearsi una dinamica", "Lui è un buffone, dice così solo perché sa che lei non si muoverà mai dallo studio", "Vuole Gemma? Deve tornare nel programma e ricominciare il circo", "Lui non sa più cosa fare per far parlare di sé", "Due disperati", "Hanno anche una certa età, che imbarazzo", si legge su X in questi giorni.