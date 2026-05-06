La registrazione di Uomini e donne di mercoledì 6 maggio si è aperta con il ritorno in studio di Mario Lenti, finito al centro dell'attenzione per il suo legame con Magda Catozzi. Le indiscrezioni sono, come di consueto, trapelate da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito.

Mario e Cinzia ballano insieme, Marco non è più a Uomini e Donne

Nonostante le recenti notizie emerse nel podcast del blogger riguardo a una loro presunta frequentazione, Mario ha gettato acqua sul fuoco, ridimensionando il tutto: i due si sarebbero visti solo una volta durante una serata, senza che nascesse nulla di concreto.

A colpire il pubblico è stato il suo ballo a sorpresa con Cinzia Paolini, ormai libera dopo la fine della storia con Marco. Il gesto ha scatenato l'immediata reazione di Gemma Galgani, che non ha nascosto il proprio disappunto dichiarando di esserci rimasta molto male.

Momenti di tensione anche per Massimo, protagonista di un siparietto decisamente animato. Il cavaliere ha fatto scendere una nuova dama arrivata per conoscerlo, decidendo però di non trattenerla. La signora, tuttavia, non ha accettato il rifiuto in silenzio: dotata di una notevole parlantina, è rientrata in studio per contestare apertamente la sua decisione, tra gli applausi del pubblico. Male è andata anche a Diego Tavani, che si è ritrovato ufficialmente solo dopo essere stato lasciato definitivamente da Marta.

Ciro Solimeno verso la scelta: lacrime e dubbi in vista del finale

Passando al trono classico, il clima si fa sempre più teso con l'avvicinarsi della chiusura stagionale. Ciro Solimeno ha infatti annunciato ufficialmente che la sua scelta avverrà durante la prossima settimana, in concomitanza con le ultime registrazioni del programma previste per martedì e mercoledì. Durante la seduta è stata mostrata l'esterna con Martina Calabrò: un incontro all'insegna della semplicità, fatto quasi esclusivamente di abbracci e silenzi complici.

Tuttavia, l'atmosfera si è fatta pesante quando è entrata in studio Elisa Leonardi. La corteggiatrice è apparsa visibilmente scossa e in lacrime, ribadendo con forza la sua convinzione di non essere lei la scelta del tronista. Uno sfogo doloroso che mette in luce tutte le sue insicurezze a pochi giorni dal verdetto finale, lasciando il pubblico nel dubbio su chi sarà realmente la compagna con cui Ciro lascerà lo studio.