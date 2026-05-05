Il clima nello studio di Uomini e Donne si fa rovente con le nuove puntate di maggio. Le indiscrezioni raccolte dal sito di Lorenzo Pugnaloni in merito alle registrazioni effettuate martedì 5 maggio, rivelano un parterre del trono over completamente stravolto. Tra ritorni che smentiscono dichiarazioni recenti e addii definitivi dettati dalle segnalazioni, i protagonisti storici e i nuovi volti si ritrovano al centro di dinamiche imprevedibili che terranno i telespettatori incollati allo schermo.

Il ritorno di Mario Lenti e il "no" definitivo di Marco a Cinzia

La registrazione odierna ha visto il ritorno in studio di un cavaliere che non smette di far discutere: Mario. La sua presenza ha sollevato molti dubbi, poiché Magda aveva recentemente dichiarato ai nostri microfoni di avere una frequentazione in corso proprio con lui. Nonostante Magda fosse stata invitata in studio per un confronto chiarificatore, ha scelto di non presentarsi, lasciando Mario al centro delle polemiche.

Parallelamente, si è consumato il dramma per Cinzia Paolini. La dama ha ricevuto un durissimo "due di picche": Marco non si è presentato in studio e sembra intenzionato a sparire definitivamente dal programma. Dietro questa decisione drastica ci sarebbero le pesanti segnalazioni emerse la scorsa settimana, che avrebbero spinto il cavaliere a chiudere ogni ponte con Cinzia e con la trasmissione.

Scontri accesi per Barbara e le incertezze del tronista Ciro

Non c'è pace nemmeno per gli altri volti del programma. Michele ha deciso di troncare bruscamente la conoscenza con le due dame che stava frequentando, mentre Barbara De Santi è stata protagonista di un acceso scontro con Massimo. Quest'ultimo ha dichiarato di voler fare un passo indietro, definendo Barbara troppo polemica e impossibile da soddisfare, portando il rapporto a un punto di rottura totale a centro studio.

Per quanto riguarda il trono classico, il tronista campano Ciro è arrivato alle battute finali del suo percorso. Nonostante la scelta sia ormai imminente, regna ancora l'incertezza: il ragazzo appare visibilmente diviso tra Elisa e Martina. Entrambe le corteggiatrici sembrano avere le stesse possibilità di uscire dallo studio insieme a lui, rendendo il finale del suo trono uno dei più incerti della stagione.