Le trame delle puntate americane di Beautiful in onda prossimamente in televisione narrano che Li vorrà dare una seconda chance a Luna a differenza di Poppy. La dottoressa inscenerà la morte di sua nipote dopo che verrà ricoverata in ospedale per essere sottoposta ad una delicata operazione chirurgica.

Li informa Poppy che Luna è morta

Tutto inizierà quando Luna verrà portata in ospedale dove verrà sottoposta ad una delicata operazione chirurgica a cui prenderà parte anche Bridget. In questa circostanza, Li si offrirà di portate la nipote in rianimazione, salvo riaffiorare qualche tempo dopo annunciando la sua triste morte ai suoi famigliari.

La drammatica notizia solleverà Poppy, la quale dimostrerà di avercela con la figlia per aver provato ad incastrarla per le morti di Tom e Hollis avvenute all'interno de Il Giardino tramite una potente droga. Li, invece, apparirà più empatica nei confronti della nipote, credendo che fosse diventata cattiva a causa della vicinanza con Poppy. Il pubblico, a questo punto, scoprirà che la dottoressa aveva inscenato la morte di Luna come aveva fatto con Finn in passato. Un segreto che avrà le ore contate.

Li ha salvato la vita di Luna come aveva fatto con Finn

Le anticipazioni americane di Beautiful raccontano che Sheila inizierà ad avere dei sospetti su Li dopo aver notato il suo strano comportamento.

La dottoressa apparirà turbata quando la madre biologica di Finn le chiederà informazioni in merito al funerale di Luna. In questa circostanza, la donna informerà Sheila di essere occupata e di aver poco tempo per pensarci.

Molto presto i telespettatori scopriranno che Li ha salvato la vita di Luna con un accanimento terapeutico poco ortodosso come aveva fatto con Finn. Allo stesso tempo, Sheila inizierà a dubitare sempre di più della dottoressa, che alla fine sarà costretta a rivelarle la verità.

Bill e Katie hanno visto il ritorno di Will a Los Angeles

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda a giugno sui teleschermi di Canale 5, Steffy (Jacqueline Macinnes Wood) ha vissuto momenti di grande paura a causa di Luna.

La donna è stata rinchiusa in una gabbia di ferro dalla darklady per diversi giorni. La scomparsa di Steffy ha fatto preoccupare Finn, che ha iniziato a fare delle indagini fino a trovarla all'interno dell'abitazione di Luna. Il dottore ha salvato la moglie, che l'ha informato che la figlia di Poppy è la vera responsabile delle morti di Tom e Hollis. Steffy ha fatto ritorno alla casa sulla scogliera mentre Luna è stata portata in carcere dal vice capo Baker. Infine Bill e Katie hanno visto il ritorno del loro figlio Will a Los Angeles.