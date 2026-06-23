Le trame delle nuove puntate di Beautiful in programma dal 29 giugno al 5 luglio sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Steffy Forrester temerà per le sue nozze per colpa di Hope Logan. Brooke, invece, farà pace con Taylor in seguito al suo ritorno a Los Angeles.

Steffy teme che Hope sia una minaccia per le sue nozze

Taylor apparirà raggiante per l'accoglienza calorosa che ha ricevuto da Eric e Ridge a villa Forrester. Nonostante questo, la donna rimarrà preoccupata per Steffy, temendo che Hope non riesca a stare lontana da Liam. La dottoressa Hayes temerà che la giovane possa minare nuovamente la serenità della figlia.

Nel frattempo, Liam raggiungerà la casa sulla scogliera per vedere Steffy. I due avranno un confronto in merito al bacio che Hope e Finn si sono scambiati. La donna riterrà che il gesto sia un tratto tipico delle Logan mentre il suo ex marito non crederà che Hope sia una minaccia per le sue nozze. Allo stesso tempo, Brooke andrà da Finn in ospedale per chiedergli di mettersi alle spalle cos'è accaduto con sua figlia.

Brooke si riconcilia con Taylor

Le anticipazioni settimanali di Beautiful rivelano che Ridge apprenderà che Taylor si trovava a Montecarlo in occasione del summit della moda. Lo stilista apparirà dispiaciuto che la donna non si sia fatta sentire con lui. La dottoressa Hayes rivelerà all'uomo di non aver voluto intralciare il suo momento romantico con Brooke.

Ridge rassicurerà Taylor per poi invitarla a rimanere a Los Angeles per tutto il tempo che vuole.

Intanto, le sorelle Logan decideranno di non parlare alla stampa in merito all'arresto di Luna. Brooke avrà poi un confronto con Taylor, che le confiderà di non aver intenzione di riconquistare Ridge. La donna accetterà di ricucire l'amicizia con la rivale.

Steffy e Ridge concorderanno sul fatto che Taylor abbia portato una ventata di gioia alla famiglia. La ragazza apparirà felice di riavere la madre al suo fianco come pure lo stilista. Allo stesso tempo, Steffy sarà ancora provata per quanto successo con Luna, che l'aveva rinchiusa in una gabbia di ferro.

Brooke ha cercato di far ragionare Hope sui sentimenti che prova per Finn

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda a fine giugno su Canale 5, Steffy è tornata subito a lavoro dopo il rapimento di Luna. Taylor ha confidato a sua figlia di voler rimanere a Los Angeles. La dottoressa Hayes ha poi esposto la sua preoccupazione riguardo Hope, che ha messo gli occhi addosso a Finn. Steffy ha risposto a sua madre di non avere nessuna paura delle avance della sorellastra. Brooke, invece, ha cercato di far ragionare la figlia in merito ai sentimenti che prova per Finn.