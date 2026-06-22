A dieci anni dalla scomparsa di Bud Spencer, avvenuta il 27 giugno 2016, Sky Cinema rende omaggio a una delle coppie più iconiche e amate del cinema italiano, quella formata da Bud Spencer e Terence Hill. Per celebrare il decennale dalla sua morte, Sky Cinema Collection propone una programmazione speciale dedicata, con una selezione di film cult che hanno segnato intere generazioni, molti dei quali interpretati proprio al fianco di Terence Hill.

Dal 26 giugno al 3 luglio, gli spettatori potranno rivivere le indimenticabili avventure che hanno conquistato il pubblico, caratterizzate da scazzottate memorabili, una comicità irresistibile e un’amicizia diventata leggenda sul grande schermo.

Tutti i titoli saranno disponibili su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e all’interno di una collezione on demand dedicata, offrendo un’occasione unica per riscoprire il talento e l’alchimia di questo straordinario duo.

I film imperdibili della collection dedicata

Tra i capolavori proposti spicca Altrimenti ci arrabbiamo!, il cult diretto da Marcello Fondato, in cui Bud Spencer e Terence Hill si contendono una leggendaria dune buggy rossa e gialla, tra gare spericolate, inseguimenti e scazzottate iconiche. Non mancherà Banana Joe, con Bud Spencer nei panni di un commerciante di banane che si trova a difendere il proprio villaggio dai soprusi di un potente boss locale, in una commedia avventurosa dal tono scanzonato e coinvolgente.

La rassegna include anche Chi trova un amico trova un tesoro, dove i due protagonisti approdano su un’isola misteriosa alla ricerca di un tesoro nascosto, affrontando pirati, imprevisti e dando vita a esilaranti battibecchi. Con I due superpiedi quasi piatti, Bud Spencer e Terence Hill vestono i panni di due poliziotti improvvisati, coinvolti in un traffico criminale internazionale, in uno dei loro film più amati dal pubblico per la sua miscela di azione e umorismo.

La programmazione prosegue con Miami Supercops – I poliziotti dell’8ª strada, un’action comedy ambientata in Florida, dove la coppia torna a indagare tra gangster, sparatorie e immancabili momenti comici. In Nati con la camicia, i due interpretano due vagabondi che, per un equivoco, vengono scambiati per agenti segreti e trascinati in una rocambolesca avventura internazionale, ricca di equivoci e situazioni divertenti.

Completano la speciale selezione Non c’è due senza quattro, in cui Bud Spencer e Terence Hill interpretano un doppio ruolo, calandosi nei panni di due sosia chiamati a sostituire ricchi uomini d’affari minacciati da un complotto, e Pari e dispari, una commedia ambientata nel mondo del gioco d’azzardo e delle scommesse clandestine, tra truffe, inseguimenti e quella travolgente chimica cinematografica che ha reso immortale il duo.

L'eredità duratura di un fenomeno cinematografico

Questa iniziativa di Sky Cinema è un’occasione speciale per celebrare due vere e proprie icone del cinema popolare italiano, protagonisti di film che sono entrati nell’immaginario collettivo e che, ancora oggi, sono capaci di divertire spettatori di tutte le età.

Il loro successo commerciale, sia in Italia che all’estero, ha contribuito a definire il genere del buddy movie italiano, rendendo le loro avventure riconoscibili e amate ben oltre i confini nazionali.

La comicità fisica, i colpi di scena e il messaggio positivo di amicizia che permeano le loro pellicole continuano a riscuotere apprezzamento, confermando la longevità del loro mito. Bambini e adulti scoprono e riscoprono questi film sulle principali piattaforme, testimoniando un interesse ciclico che ne rafforza la popolarità trasversale. La programmazione si inserisce nel quadro delle numerose iniziative che, negli anni, hanno omaggiato Bud Spencer, come mostre e restauri, sottolineando l’impatto duraturo del suo cinema nella cultura popolare italiana.