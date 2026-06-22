Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, a pochi giorni dal matrimonio con Halit, Yildiz chiederà un ultimo incontro a Kerim. La giovane sarà convinta di dover chiudere definitivamente con lui, ma Kerim tenterà fino all'ultimo di farle cambiare idea.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz vede Kerim prima delle nozze

Yildiz incontrerà Kerim lontano da occhi indiscreti per mettere fine alla loro storia. La ragazza si presenterà all'appuntamento con l'obiettivo di mettere fine a qualsiasi contatto prima del matrimonio con Halit.

"Ti ho chiamato per dirti che non potremo più vederci", gli dirà senza giri di parole.

Per Yildiz sarà fondamentale evitare qualsiasi situazione che possa alimentare pericolosi sospetti.

Kerim ferma Yildiz prima del matrimonio

Kerim non accetterà facilmente quella decisione. Convinto che Yildiz stia commettendo un errore, proverà a farle cambiare idea. L'uomo le chiederà se la sua paura derivi dal rischio di non sposare Halit oppure dal timore di provare ancora qualcosa per lui.

Yildiz respingerà questa ipotesi, ribadendo che il suo unico problema è evitare che Halit scopra una situazione che potrebbe essere fraintesa. Kerim, però, non si arrenderà e le lancerà un appello accorato: "Stai sbagliando. Sei ancora in tempo per tornare indietro. Tu non ami Halit".

Kerim propone una fuga a Yildiz

Il confronto diventerà sempre più intenso quando Kerim le proporrà di costruire una vita insieme: "Ricominciamo da capo. Prendi Halit Can e andiamocene via".

Yildiz resterà colpita dalle sue parole, ma ribadirà di non poter separare il bambino dal padre e di non voler sottovalutare la reazione di Halit: "Stiamo parlando di Halit Argun. Tu non immagini cosa sia capace di fare".

Il doloroso addio di Kerim

Capendo di non riuscire a convincerla, Kerim si arrenderà. Prima di lasciarla andare, le confesserà ancora una volta i suoi sentimenti, dichiarandosi pronto ad assumersi qualsiasi responsabilità pur di stare con lei.

Yildiz, però, gli chiederà di rispettare la sua decisione e di non cercarla più. A quel punto Kerim le dirà con amarezza: "Non mi lasci altra scelta che augurarti di essere felice".