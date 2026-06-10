Dal 15 al 21 giugno vanno in onda i nuovi episodi di Forbidden Fruit 4 (Yasak Elma in lingua originale). Gli spoiler rivelano che, la rivalità tra Sahika ed Ender è sempre più protagonista: Kaya intende dare una seconda possibilità alla moglie, ma sua sorella si oppone. Kerim invece mette in atto un piano per manipolare Halit in azienda.

Anticipazioni Forbidden Fruit 4

Le anticipazioni di Forbidden Fruit 4 vedono un momento di crisi tra Kaya e Ender: la donna aveva promesso di cedere il 10% delle quote ai suoi figli Yigit ed Erim, ma così non è stato.

Motivo per cui i figli hanno deciso di lasciare casa, mentre Kaya è apparso piuttosto deluso dall'atteggiamento di sua moglie sebbene quest'ultima abbia promesso di tornare sui suoi passi per sistemare la situazione. Nel frattempo Yildiz organizza una cena per far riavvicinare Kaya ed Ender. Nel momento in cui l'uomo intende dare una seconda opportunità a sua moglie, Sahika interviene per impedire un riavvicinamento fra i due coniugi. Tra le due donne infatti, non è mai corso buon sangue; motivo per cui la dark lady si è opposta fortemente ad un ritorno di fiamma tra suo fratello e la sua acerrima "nemica".

Intanto Kerim intende escogita un piano per manipolare Halit. Dal punto di vista sentimentale Kerim cerca un riavvicinamento con Yildiz, al punto da invitarla a cena.

Seppur spiazzata ed infastidita la donna decide di accettare l'invito, ma durante la serata l'uomo commette un errore e viene fotografato. Foto che arrivano a Sahika, così la dark lady decide di usarle a tempo debito contro il truffatore. Gli amici di Zehra invece vogliono essere ospitati a casa sua, ma Yildiz interviene e si oppone a tale richiesta.

Dove e quando vedere la soap turca

Gli episodi della soap opera turca è possibile seguirli tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 su Canale 5, mentre nel week end le puntate vanno in onda alle 15:30.

Tutti coloro che intendono seguire le puntate in streaming anziché in chiaro sul piccolo schermo, possono farlo sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Sul sito è possibile vedere anche gli episodi delle precedenti stagioni e non serve alcuna registrazione.