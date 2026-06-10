Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che ci saranno momenti difficili per Yildiz Yilmaz quando perderà l'affido di suo figlio per mano di Halit Argun. Yigit, invece, farà ritorno dall'America, rimanendo senza parole per le nuove nozze di Ender.

Halit sposa nuovamente Ender

Halit crederà che Yildiz abbia una storia con Kerim e che voglia sposarlo solo per diventare ricca. Sahika prometterà all'imprenditore di dargli alcune fotografie che ritraggono la sorella di Zeynep in atteggiamento compromettenti con l'amante.

La donna chiederà ad Halit di sposarla al posto di Yildiz. L'imprenditore sembrerà accettare il piano della darklady almeno finché non riceverà altre fotografie da Ender, che gli proporrà di diventare nuovamente sua moglie poiché intenzionata a vendicarsi di Sahika e Yildiz.

Halit giungerà all'altare con tre spose vestite di bianco. In questa circostanza, l'uomo comunicherà di aver sposato Ender prima della cerimonia. La donna si stabilirà nella lussuosa villa Argun mentre Yildiz e sua madre troveranno ospitalità a casa di un'amica. La sorella di Zeynep riuscirà però a prevedere la successiva mossa di Halit e per questo chiederà a Kaya di difenderla nel procedimento di affido esclusivo di Halitcan.

L'avvocato accetterà senza batter ciglio in quanto deluso da Ender e dal doppio gioco di Sahika.

Yildiz perde l'affido del figlio, Yigit torna dall'America

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Halit riuscirà ad ottenere un ingiunzione che gli darà la possibilità di far rimanere Halitcan con lui fino alla sentenza definitiva. Yildiz apprenderà che l'uomo è in possesso di alcune sue foto con Kerim che gli erano state mostrate da Ender. La donna si sentirà tradita da quest'ultima e per questo non esiterà ad affrontarla alla villa. Halit chiederà alla polizia d'intervenire e portare Yildiz in centrale per essersi introdotta furtivamente in casa sua. I problemi della donna aumenteranno ancor di più mentre Ender si troverà a fare i conti con l'ennesimo imprevisto.

Yigit tornerà dall'America e andrà su tutte le furie alla scoperta che sua madre ha sposato Halit senza avvertirlo.

Sahika ha fatto credere ad Halit di avere una storia con Kerim

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda ad inizio giugno su Canale 5, Mert ha detto a Kerim di non farsi distrarre dal corteggiamento per Yildiz che potrebbe mettere a repentaglio il loro piano di vendetta. Asuman, invece, ha deciso di parlare con Halit, raccontandogli del flirt tra Yildiz e Kerim. Nella situazione si è inserita Sahika, che per proteggere il collega di Mert dalla furia del signor Argun ha detto di avere una storia con lui.