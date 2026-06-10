Da alcuni giorni Helena Prestes e Javier Martinez hanno smesso di postare contenuti di coppia sui social, o meglio sembrano essersi presi una pausa dopo aver condiviso molto del loro weekend a Capri. I fan più attenti, però, avrebbero intravisto il braccio del pallavolista in un selfie che la modella ha scattato a Lecco e poi si sono emozionati per il romantico brano che lui ha scelto per un nuovo post su Instagram.

Il dettaglio che non passa inosservato

Non è la prima volta che Helena e Javier scelgono di prendersi una pausa dai social, soprattutto come coppia, ma tra i loro fan c'è sempre chi si preoccupa quando ciò accade.

Nelle ultime ore, però, diversi utenti hanno notato un dettaglio che sembra confermare che tra i due va tutto alla grande anche se non si mostrano insieme su Instagram o su TikTok.

Stando ad una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano, in una foto che Prestes ha scattato a Lecco si intravedrebbe il braccio di Martinez: "Dietro di lei c'era Javier, che in questo periodo non è molto social".

La canzone dedicata a Helena

Oggi, 10 giugno, Javier è riapparso sui social con una serie di sue foto davanti allo specchio, tutti rigorosamente senza maglietta.

A colpire i fan, però, è stata la canzone che Martinez ha scelto per accompagnare questo nuovo post: si tratta di Mirrors di Justin Timberlake, un brano romantico che in tanti considerano una dolce dichiarazione d'amore alla propria anima gemella.

Stando a quello che si legge sul web in queste ore, dunque, il pallavolista avrebbe fatto una velata dedica alla donna alla quale è legato da quasi un anno e mezzo.

I commenti dei fan

Il bel gesto che Javier sembra aver fatto per Helena ha emozionato i loro fan, in particolare quelli che non hanno bisogno di vederli insieme tutti i giorni per sapere che la relazione va a gonfie vele.

"Soffermatevi sul senso profondo della canzone che ha scelto", "I suoi sentimenti meritano rispetto", "Questo brano li rispecchia al cento per cento", "Le chiacchiere stanno a zero, questi sono fatti", "Quelle foto gliele ha fatte lei di sicuro", "Questa canzone sembra una risposta a tutto il delirio degli ultimi giorni", si legge su X in queste ore.