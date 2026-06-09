Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit visibili prossimamente su Canale 5 raccontano che Yildiz e Sahika rimarranno senza parole quando scopriranno che Halit Argun ha deciso di convolare a nozze con Ender.

Sahika chiede ad Halit di sposarla al posto di Yildiz

Sahika darà ad Halit alcune immagini che ritraggono Yildiz e Kerim insieme. L'uomo avrà così la prova per avviare il procedimento per ottenere la custodia esclusiva di Halitcan. L'imprenditore accetterà l'aiuto della darklady, che però vorrà qualcosa in cambio.

Sahika prometterà all'uomo di consegnargli le foto solo se la sposerà al posto di Yildiz.

Halit sembrerà accettare la richiesta, mantenendo la madre di Halitcan all'oscuro di tutto. Yildiz, intanto, rifiuterà di lasciare la città insieme a Kerim, disposto a terminare la truffa ai danni dell'Argun Holding per amore suo.

Halit sposa Ender

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Halit dirà ad Yildiz di non avere nessuna intenzione di sposarla una volta giunti sull'altare. Sahika, a questo punto, farà il suo ingresso alla cerimonia con indosso un abito da sposa, lasciando senza parole Yildiz e Kaya. Halit dirà alla darklady che non può sposarla poiché qualche ora prima aveva sposato un'altra donna. Ender farà il suo ingresso al braccio di suo figlio Erim in qualità di nuova moglie di Halit.

Il piano perfetto lascerà senza parole anche Caner.

Un flashback ricorderà cos'era successo nelle ore precedenti. Il pubblico scoprirà che Ender aveva chiesto ad Halit una spiegazione quando lo aveva visto uscire dalla casa di Sahika. La donna aveva approfittato di questo momento per dargli una foto compromettente tra Yildiz e Kerim. Una vera e propria disfatta per Sahika ma anche per Yildiz, che rimarrà sola e senza soldi. Il peggio dovrà sempre venire quando la sorella di Zeynep scoprirà che l'ex marito ha chiesto la custodia esclusiva del piccolo Halitcan.

Lila e Yigit hanno voluto risposarsi

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit che sono andate in onda ad inizio giugno su Canale 5, Lila e Yigit hanno deciso di risposarsi dopo aver superato varie incomprensioni.

I due giovani hanno comunicato la notizia ai parenti che è stata accolta con grande entusiasmo. Halit, rispetto all'ultima volta, ha capito che il giovane è davvero preso di sua figlia, tanto da non voltarle le spalle nemmeno quando sono caduti in disgrazia. Lila e Yigit sono apparsi pronti ad unirsi in matrimonio con le loro famiglie dopo aver organizzato un party per festeggiare la novità. Durante l'evento qualcosa non è andato per il verso giusto: Yigit ha bevuto qualcosa preparato da Yildiz e si è sentito male.