Le trame delle puntate turche di Forbidden fruit previste a breve su Canale 5 rivelano che Yildiz Yilmaz (Eda Ece) scoprirà che Halit Argun ha scoperto la sua storia d'amore con Kerim. La donna deciderà di avere ultimo confronto con l'amante, che le farà una proposta spiazzante.

Erim dice ad Ender che Halit ha scoperto la storia di Yildiz e Kerim

Tutto inizierà quando Yildiz accetterà di sposare nuovamente Halit per il bene del loro figlio anche se proverà dei sentimenti per Kerim. Quest'ultimo, a questo punto, chiederà all'amata di scappare insieme prima che sia troppo tardi.

Allo stesso tempo, Yildiz passerà molto tempo insieme a Sahika per via di un piano organizzato da lei. Ender, a questo punto, si sentirà tradita dalla sua amica, credendo di non potersi più fidare di lei. La donna inizierà a manipolare le varie situazioni a proprio vantaggio, sopratutto quando Kerim le rivelerà di aver ascoltato una conversazione di Yildiz e Halit. Il giovane confesserà alla madre che lui e suo padre hanno scoperto che la sorella di Zeynep è innamorata di Kerim. Ender inizierà a tessere una tela ai danni della protagonista, fingendo una riappacificazione con lei.

Kerim chiede a Yildiz di scappare con lui, lei rifiuta

Dagli spoiler di Forbidden fruit si apprende che Celebi informerà Yildiz che Halit potrebbe aver scoperto la sua tresca con Kerim.

La sorella di Zeynep ascolterà il consiglio dell'amica, dando appuntamento al suo amante per un ultimo chiarimento. La donna sceglierà un piccolo parco dove ad attenderla ci sarà Caner, inviato da Ender per scattarle una foto. Yildiz spiegherà a Kerim tutta la situazione venutasi a creare con Halit supplicandolo di uscire dalla sua vita prima che il signor Argun possa smascherarla. Ma l'amico di Mert non si lascerà intimidire, chiedendo alla ragazza di scappare dalla Turchia con Halitcan. Yildiz rifiuterà la proposta, stringendolo a sé per un ultimo abbraccio.

Ender ha messo Sahika in imbarazzo in azienda

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda sui teleschermi di Canale 5, Ender ha incolpato sua cognato di aver causato una lite tra lei e Kaya.

La donna ha cercato di trovare il perdono del marito sebbene invano. Yildiz, invece, ha organizzato la festa di compleanno di Caner. Ender ha detto a Sahika che Kerim festeggia gli anni nello stesso giorno di suo fratello. La darklady ha quindi fatto un regalo all'uomo ma è andata incontro ad una brutta sorpresa. La donna ha scoperto che Kerim non compieva gli anni, tanto da sospettare che sia stata una trappola organizzata da Ender per metterla in imbarazzo in azienda. Infine Halit ha provato a riconquistare il cuore di Yilmaz senza grandi risultati.