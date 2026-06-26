Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, dopo il funerale di Halit, Yildiz avrà un confronto toccante con Zehra. L'ex moglie di Halit le darà alcuni consigli preziosi per il futuro, invitandola a non riporre mai una fiducia assoluta negli altri. Poco dopo, Asuman inizierà già a interrogarsi sull'eredità lasciata dall'imprenditore.
Anticipazioni Forbidden Fruit: 'Non fidarti di tuo marito', l'avviso di Yildiz
Conclusa la preghiera funebre per Halit, Yildiz saluterà Zehra prima di andare via. Approfittando del momento, deciderà di darle un consiglio sincero: "In questa vita non fidarti mai al cento per cento di nessuno".
Successivamente farà riferimento anche al matrimonio della ragazza con Mert: "So che ami molto tuo marito, ma degli uomini non bisogna mai fidarsi". Infine le ricorderà che, con la morte di Halit, dovrà imparare a contare soprattutto sulle proprie forze: "Tuo padre non c'è più. Ti prego, prenditi cura di te stessa".
'Siamo una famiglia', la promessa di Yildiz
Prima di andare via, Yildiz si rivolgerà a tutti i figli di Halit: "Qualunque cosa accada, siamo una famiglia. Potete sempre chiamarmi se avrete bisogno". Poi rivolgerà un pensiero anche al piccolo Halit Can: "Non dimenticate vostro fratello. Venite a trovarlo".
Asuman sogna l'eredità di Halit
Una volta salite in auto per fare rientro a casa, Asuman non riuscirà a trattenere una domanda: "Secondo te Halit ti ha lasciato qualcosa?".
Yildiz la rimprovererà per aver affrontato un argomento simile subito dopo il funerale, ma la donna continuerà a fantasticare: "Magari ha lasciato tutto a te. Forse potremmo trasferirci alla villa. Quanto potremo restare ancora a casa di Rukiye?".
Ecco come muore Halit e il patto segreto
La scomparsa di Halit Argun segnerà così una svolta radicale nelle trame della soap opera turca. La morte del ricco imprenditore, avvenuta a causa di una rovinosa caduta dalle scale durante una violenta colluttazione con Yildiz, Ender e Sahika, aprirà una stagione di spietate guerre familiari per il controllo del suo impero finanziario.
Mentre Asuman continuerà a sognare un improbabile ritorno alla lussuosa villa, le tre donne saranno costrette a stringere un patto di ferro per nascondere la verità alla polizia, consapevoli che quel tragico incidente cambierà per sempre i destini di tutti i protagonisti.