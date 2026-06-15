Nelle puntate della soap turca Forbidden Fruit in onda su Canale 5 da lunedì 22 a domenica 28 giugno 2026, Ender Celebi (Sevval Sam) dichiarerà guerra a Yildiz Yilmaz (Eda Ece), appena la vedrà in compagnia della sua nemica Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade).

Ender si sfoga con Yildiz, Zehra, Asuman e Asysel perdono di vista un bambino dell’asilo nido

Dopo aver incontrato il marito Kaya (Barış Kılıç) al tribunale per il loro divorzio, Ender si sfogherà con Yildiz, rivelandole di essere stata tradita. Parecchio sconvolta, quest’ultima parlerà subito con Kaya in aiuto dell’amica.

Sahika invece organizzerà una cena tra amici, per risollevare il morale di suo fratello Kaya.

Spazio anche a Zehra (Şafak Pekdemir), che inaugurerà un asilo nido con l'aiuto di Asuman (Melisa Dogu) e Aysel (Vildan Vatansever), ma durante l’evento entreranno in crisi a causa della sparizione di un bambino.

Yigit rimanda le nozze con Lila, Kerim chiude il suo rapporto con Mert

A seguito della separazione dei genitori, Yigit dirà a Lila (Buçe Buse Kahraman) di aver deciso di rimandare il loro matrimonio. A quel punto, quest’ultima acquisterà due biglietti per Parigi per fare una sorpresa a una sua amica.

Nel contempo, Yildiz apprenderà da Kaya che il tribunale le ha fatto una sanzione per la causa con la sua azienda.

Per ringraziare l’avvocato, la giovane lo inviterà a cena, dopodiché verrà messa in guardia da Kerim (Gökhan Alkan) sugli investimenti gestiti dal suo socio Mert (Can Nergis). Sahiha non perderà tempo, per insinuare ad Halit che ci sia del tenero tra la sua promessa sposa Yildiz e Kerim. Sempre a proposito di quest’ultimo, deciderà di mettere fine alla sua amicizia con Mert, dopo l’ultimo affare. Nel corso di una cena, Yildiz e Sahika si provocheranno a vicenda. Ender invece vorrà vendicarsi di Yildiz, con la convinzione che sia diventata amica di Sahika.

Riepilogo: Kaya è rimasto deluso dalla moglie

Di recente, Kaya è rimasto parecchio deluso dal comportamento della moglie Ender, per avergli fatto credere di aver ceduto le quote dell’azienda a loro figlio Yigit. L’uomo ha deciso di mettere fine al suo matrimonio, e questa volta è stato irremovibile.