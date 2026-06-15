Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 22 al 26 giugno svelano che nonostante i tentativi di Raffaele di portare un po' di serenità nella vita di Ida e Diego, quest'ultimo continuerà a pensare a Lorenza vivendo attimi di tensione con la compagna.

Tensioni tra Ida e Diego

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda da lunedì 22 venerdì 26 giugno prendono il via dal tentativo di Raffaele di alleggerire la tensione nata tra Ida e Diego. Il portiere di Palazzo Palladini inviterà il figlio, la compagna ed il il piccolo Joseph a vivere una giornata in famiglia.

Ma purtroppo non tutto andrà come previsto. Infatti, Diego continuerà a pensare a Lorenza dalla quale si sentirà sempre più attratto.

La sua distanza emotiva non sfuggirà a Ida, la quale reagirà negativamente. La presenza di Lorenza nella mente di Diego si farà sempre più ingombrante e la frattura nella coppia sembrerà insanabile.

Scontri tra Michele e Rossella

Nel frattempo, Manuela, dopo aver ascoltato i racconti di Serena sul passato della loro famiglia, deciderà di raggiungere Monica per capire cosa è accaduto veramente. Il racconto della madre riaprirà vecchie ferite che porteranno Manuela ad interrogarsi sulle certezza che si è costruita nel tempo. Inevitabilmente, le scoperte della gemella avranno delle ricadute su tutta la sua famiglia.

Michele noterà con disappunto che la figlia si sta assumendo incarichi molto pesanti, noncurante della sua salute mentale. Quando il giornalista affronterà la figlia, quest'ultimo vivrà il momento come un'intromissione e tra i due si scatenerà una discussione che metterà in luce opposti punti di vista. A riportare la pace sarà Silvia, che inviterà Michele a rispettare i desideri e le prospettive della figlia.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole, Gianluca ha continuato ad indagare sul passato di Anna, arrivando vicino alla scoperta della relazione tra il padre e la ragazza. Mentre Michele deve fare i conti con le ingerenze di Roberto alla radio, Viola è rientrata a Napoli ma il suo tentativo di portare la pace in famiglia è fallito visto che Ornella ha continuato a pensare a Vanni.