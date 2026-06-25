Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit (la soap opera turca nota anche come Yasak Elma), dopo il matrimonio saltato, la situazione di Yildiz precipiterà. Convinta di poter trascorrere la notte in hotel insieme alla madre Asuman e al piccolo Halit Can, scoprirà che Halit ha bloccato tutte le sue carte di credito, lasciandola senza alcuna disponibilità economica.

Anticipazioni Forbidden Fruit: il dramma di Yildiz e la fuga in albergo

Yildiz arriverà nella hall della struttura ancora con l'abito da sposa addosso, accompagnata da Asuman e dal piccolo Halit Can, nel disperato tentativo di trovare rifugio per la notte.

La giovane chiederà una camera doppia con una culla per il bambino, convinta di poter almeno trovare un po' di tranquillità.

Asuman proverà a rassicurarla: "Appena toglierai l'abito da sposa ti sentirai meglio. Poi chiameremo Kaya", dirà alla figlia, sperando che l'uomo possa aiutarle a superare quel momento difficile.

Yildiz umiliata in hotel, carte bloccate

La situazione prenderà una piega dolorosa quando l'addetto dell'hotel tenterà di effettuare il pagamento. La prima carta di credito verrà rifiutata. Yildiz penserà a un semplice errore e proverà con una seconda carta, ma anche quella risulterà inutilizzabile.

L'impiegato confermerà che entrambe le carte sono bloccate, mentre Asuman inizierà a rendersi conto della gravità della situazione.

La vendetta economica di Halit

Di fronte all'evidenza, Yildiz arriverà a una conclusione molto amara. "Le ha bloccate tutte", dirà, comprendendo che Halit le ha tolto ogni possibilità di utilizzare il denaro.

Senza più carte funzionanti e senza contanti, madre e figlia si ritroveranno senza un posto dove trascorrere la notte. Asuman si domanderà con preoccupazione: "Che cosa faremo adesso? Dove andremo a dormire?".

Il piano di Asuman per salvare Yildiz

Scartata l'ipotesi di chiedere ospitalità a Kaya, visto che nella villa vive anche Sahika, la madre di Yildiz avrà un'altra idea: "Chiamerò la mia amica Rukiye. È qui, vive da sola, forse può ospitarci". Mentre la giovane si allontanerà per cambiarsi d'abito, Asuman proverà a contattare l'amica, nella speranza di trovare una sistemazione.