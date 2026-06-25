Gerry Scotti ha ricevuto il Premio Biagio Agnes per la Televisione, un riconoscimento prestigioso condiviso con Stefano De Martino. La cerimonia si è tenuta il 25 giugno 2026 a Roma, in piazza di Spagna, celebrando le eccellenze del panorama mediatico italiano.

Prima della serata, Scotti ha espresso ai giornalisti il suo onore: “Sono onorato di ricevere un riconoscimento così da parte della Rai, è un gesto di grande fair play”. Ha poi sottolineato la “forte matrice Rai” del premio, ricordando come Biagio Agnes abbia “traghetato la Tv di un tempo alla Tv moderna, tutto nei cancelli della Rai; io non sono mai uscito dai cancelli di Cologno…”.

Il conduttore ha manifestato stima per De Martino: “c’è grande stima, ci sentiamo con regolarità”. Riferendosi al successo dei loro programmi, ha osservato: “Quando due programmi vanno bene entrambi e insieme fanno il 50% dell’ascolto, beh è un caso da studiare, lo studino. Noi siamo lì a lavorare”.

La XVIII edizione del Premio Biagio Agnes: festa del giornalismo

La diciottesima edizione del Premio Biagio Agnes è stata definita dall’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, “una grande festa non solo della Rai ma del giornalismo”, evidenziando il ruolo centrale del servizio pubblico. La serata, condotta da Mara Venier e Alberto Matano, sarà trasmessa il 3 luglio 2026 in seconda serata su Rai1.

Oltre a Scotti e De Martino, sono stati premiati numerosi professionisti di giornalismo, comunicazione e divulgazione scientifica, tra cui Paolo Bricco, Giovanni Battista Brunori, Andrea Nicastro, Rosalba Castelletti, Leonardo Panetta, Lino Banfi e Arianna Ravelli.

L'eredità di Biagio Agnes e il valore dell'informazione

Il Premio Biagio Agnes, istituito per onorare il contributo di Biagio Agnes alla televisione italiana, continua a valorizzare le personalità distinte per meriti professionali ed etici. Giampaolo Rossi ha ribadito il giornalismo come “valore trainante” in democrazia, con la Rai impegnata a essere “uno strumento di aiuto alla democrazia e al dibattito pubblico”.

Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai, ha spiegato che l'edizione ha fuso l’aspetto istituzionale con lo spettacolo, rispettando la “liturgia del premio” e arricchendola con ospiti e sorprese, incluse le esibizioni di Malika Ayane e Fabrizio Moro.

Scotti e De Martino: eccellenze nell'access prime time

La premiazione congiunta di Gerry Scotti, volto storico di Mediaset, e Stefano De Martino, protagonista della recente stagione televisiva, ha messo in luce la ricchezza del talento nel settore. Entrambi sono stati riconosciuti come “rivali nell’access prime time” con i loro programmi di successo, “La ruota della fortuna” e “Affari tuoi”.

Giampaolo Rossi ha motivato la scelta spiegando la funzione centrale della Rai come “perno del sistema culturale e radiotelevisivo italiano”. L’azienda valorizza i talenti indipendentemente dall’appartenenza, accogliendo e non escludendo, come dimostrato dal riconoscimento a Scotti, “simbolo di Mediaset”. Il Premio Agnes si conferma così una piattaforma di riconoscimento trasversale, stimolando confronto e crescita tra i professionisti del settore.