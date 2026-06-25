Gerry Scotti e Stefano De Martino sono i vincitori del prestigioso Premio Biagio Agnes per l’edizione 2026, un riconoscimento annuale che celebra le figure più significative nel campo del giornalismo, della televisione e della comunicazione. L’annuncio dei nomi dei premiati è stato diffuso, e la cerimonia di consegna si terrà a Sorrento. Questo evento si inserisce in un contesto di iniziative volte a promuovere la qualità dell’informazione e l’innovazione nel panorama televisivo italiano, sottolineando l'importanza di un'informazione accurata e di una comunicazione efficace.

Gerry Scotti, icona della televisione italiana con oltre trent’anni di carriera, è stato premiato per il suo contributo costante e per la sua capacità di mantenere un legame solido con il pubblico attraverso numerosi format di successo. Stefano De Martino, ex ballerino e ora affermato conduttore di programmi di intrattenimento, ha ricevuto il riconoscimento per la sua abilità nell’interpretare i “linguaggi della modernità”, dimostrando una particolare attenzione alle nuove modalità comunicative e all’interazione con i social media. Il Premio Biagio Agnes, intitolato a una delle figure più influenti del giornalismo italiano, si propone di valorizzare ogni anno la professionalità e l’innovazione nel settore della comunicazione.

La cerimonia a Sorrento: un ponte tra cultura e innovazione

La cerimonia di premiazione, che si svolge nella suggestiva cornice di Sorrento, rappresenta da sempre un momento di grande valorizzazione culturale e territoriale. Nel corso delle sue edizioni, il Premio Biagio Agnes ha ospitato e premiato personalità di spicco del mondo della comunicazione, della televisione e del giornalismo italiano. Questo riconoscimento si distingue per la sua capacità di individuare professionisti che hanno lasciato un’impronta significativa sia nella programmazione televisiva tradizionale sia nelle emergenti forme di comunicazione digitale. Negli ultimi anni, la manifestazione si è affermata anche come un’importante occasione di confronto sui temi cruciali dell’informazione e sull’impatto profondo che i media esercitano sulla società contemporanea.

La scelta di Scotti e De Martino per l’edizione 2026 evidenzia la volontà del premio di riconoscere percorsi professionali diversi ma ugualmente meritevoli: da un lato, la carriera consolidata e ampiamente apprezzata di Scotti; dall’altro, la crescita dinamica di una figura come De Martino, capace di rinnovarsi e di coinvolgere anche un pubblico più giovane. Il loro riconoscimento congiunto sottolinea l’attenzione degli organizzatori sia alle tradizioni consolidate sia alle innovazioni che stanno plasmando i format comunicativi attuali.

Biagio Agnes: l'eredità di un premio per la comunicazione

Il Premio Biagio Agnes porta il nome di Biagio Agnes, un dirigente e giornalista ricordato per il suo impegno nella promozione della qualità del servizio pubblico radiotelevisivo.

Fin dalla sua istituzione, il premio ha avuto l'obiettivo di celebrare i protagonisti che contribuiscono all’evoluzione della comunicazione in Italia, stimolando al contempo il dibattito sulla responsabilità sociale dei media. Nel corso degli anni, sono stati insigniti nomi illustri che hanno segnato la storia televisiva e giornalistica nazionale, consolidando il ruolo del Premio Agnes come un punto di riferimento autorevole nel settore.

Oggi, il premio mantiene un legame indissolubile con la città di Sorrento, che ogni anno, nel periodo estivo, accoglie le cerimonie e i protagonisti della comunicazione, del giornalismo e dello spettacolo. Questo rafforza ulteriormente il ruolo del territorio come luogo d’incontro tra tradizione e innovazione.

L’edizione 2026, con i riconoscimenti a Gerry Scotti e Stefano De Martino, conferma questa vocazione, mettendo in luce figure che rappresentano, attraverso percorsi distinti, la capacità della televisione italiana di rinnovarsi e di dialogare efficacemente con pubblici sempre più diversificati.