In queste ore Helena Prestes e Javier Martinez sono rientrati a Lecco, ma sui social stanno ancora circolando scatti inediti delle giornate che hanno trascorso in Campania con gli amici. Ad attirare l'attenzione dei sostenitori della coppia, però, è stato soprattutto un selfie di gruppo in cui la modella e il pallavolista hanno sfoggiato bellissimi sorrisi e si sono tenuti per mano per tutto il tempo.

Il dettaglio che non passa inosservato

Lo scorso weekend Helena e Javier si sono rilassati tra Capri e Napoli, dove hanno soggiornato in compagnia di alcuni amici.

Terminato l'impegno con il Vip Champion, i due hanno scelto di restare in Campania per un paio di giorni e si sono divisi tra passeggiate in centro e cene con pochi intimi.

Sui social, però, sta impazzando uno scatto in cui gli Helevier hanno dimostrato che il loro legame è sempre più forte: nella foto in questione, infatti, si vedono la modella e il pallavolista sorridere all'obiettivo e stringersi le mani pur essendo in posa.

Questo dettaglio ha colpito molto i sostenitori della coppia, in particolare chi non ha mai creduto alle voci di crisi che ogni tanto vengono messe in giro dagli haters.

Bellissimi

Ma quelle mani sempre unite...🫠🤍 pic.twitter.com/XPdfhQ2lgY — 🇦🇷🤍🇦🇷javier stan account (@peppayuppy) June 3, 2026

I commenti dei fan di Helena e Javier

Gli ultimi giorni hanno regalato parecchi spunti di discussione ai fan di Helena e Javier, soprattutto a quelli che non vedeva l'ora di tornare a commentarli dopo un mese (la modella è stata a New York per lavoro).

"Sono bellissimi", "Ma quelle mani intrecciate? Li amo", "Non si staccano mai", "Alla faccia degli invidiosi", "I piccoli gesti sono quelli che contano", "Non hanno bisogno di compiacere gli altri", "I gesti affettuosi tra loro ci sono sempre stati, chi c'è dall'inizio lo sa bene", "Radiosi", "I loro occhi urlano felicità", si legge su X.

Il ritorno a casa

Oggi, 3 giugno, Helena e Javier sono rientrati a Lecco e hanno ripreso la loro vita di sempre: il pallavolista, ad esempio, si è allenato in palestra e ha posato per un selfie allo specchio che i fan hanno apprezzato molto.

Prestes, invece, sta riordinando la sua cabina armadio con l'aiuto di un'esperta e a breve mostrerà il risultato di un lavoro che sta andando avanti da diversi giorni.