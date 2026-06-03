Le anticipazioni di Far Away relative alle puntate che andranno in onda dall'8 al 12 giugno svelano che Alya temerà per la vita di Izzet vista la sua prolungata assenza e sparizione improvvisa.

Alya vuole tornare in Canada

Le anticipazioni delle puntate di Far Away che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 giugno prendono il via dalla preoccupazione di Alya per la sparizione di Izzet: la donna si convincerà che la famiglia Albora sia colpevole dei fatti. Sadakat la condurrà su un campo minato dove Izzet ha dovuto passare l'intera notte.

Izzet contatterà Alya confidandole di essere ancora in Turchia ma di avere i contatti giusti che potrebbero permettere loro di tornare in Canada.

Alya si confiderà con Nare la quale le prometterà di aiutarla. Frattanto, Cihan verrà a sapere che un camion diretto in Siria è stato colpito e lui arriverà in tempo per salvare l'autista ma non il camion che prenderà fuoco sotto i suoi occhi.

Izzet tradisce Alya

Alya scapperà ma purtroppo verrà tradita da Izzet che la consegnerà a Demir. La donna riuscirà a salvare il figlio con cui viaggiava ma cadrà nelle mani dei suoi nemici. Cihan la salverà ma tra i due scoppierà una discussione in cui i rancori passati si intrecceranno con quelli del presente.

poco dopo, Alya si troverà davanti ad una scelta difficilissima: sposare Cihan o lasciare la Turchia senza Deniz. Intanto, una discussione tra Ozkan e Sahin porterà Nare a intervenire, ma lei cadrà e comincerà a sanguinare.

Portata in ospedale verrà curata da Mine, l'amante di Cihan.

Deniz confesserà di sentirsi felice in Turchia e di non voler rientrare in Canada. La madre sarà disarmata di fronte a questa confessione e Cihan allora imporrà a Alya di partire da sola ma lei resterà in un albergo.

Deniz comincerà a sentire la mancanza della madre e chiederà a Cihan di chiamarla. Alya però non si fraà trovare: il suo tentativi sarà quello di frasi portare indietro il figlio.

Nuova soap turca su Canale 5

La nuova serie turca Far Away il cui titolo originale è Uzak Şehir ha preso il via su Cnale 5 mercoledì 3 giugno 2026. L'orario di messa in onda è previsto nella fascia del day-time a partire dalle 14.45, dal lunedì al venerdì salvo variazioni.

L'interessante trama prende il via dalla storia di Alya, una donna resiliente che rientra dal Canada alla Turchia per seppellire il marito, ma in patria dovrà fare i conti con le regole dei clan delle famiglie di appartenenza.