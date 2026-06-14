Ennesima presa di posizione da parte di Javier Martinez, che proprio poche ore fa ha deciso di rispondere a tono a un hater che l'ha punzecchiato sulla sua storia d'amore con Helena Prestes. Il 31enne ha difeso sia sé stesso che la fidanzata dalle ultime critiche, poi ha invitato gli scettici ad andare altrove se non credono nel loro rapporto che ormai va avanti da quasi un anno e mezzo.

Replica piccata di Javier

La storia d'amore tra Helena e Javier continua a far discutere: da oltre un anno, infatti, la coppia ha sia molti sostenitori che haters e tra questi ultimi c'è chi non perde l'occasione per metterla in dubbio.

Stufo delle critiche che riceve per come si comporta con la sua dolce metà, Martinez ha deciso di rispondere ad uno dei tanti commenti negativi che gli sono stati inviati su Instagram.

"Se tu hai avuto brutte esperienze con gli uomini, non puoi incolpare tutto il genere maschile. Ti posso assicurare che io rispetto le donne e so come trattarle. Non obbligo nessuno a stare con me, quindi evidentemente non sono così male come compagno", ha scritto il pallavolista rivolgendosi direttamente all'utente che ha giudicato il suo legame con la modella di origini brasiliane.

Il parere degli utenti di X

La recente risposta di Javier a un hater ha animato la discussione sia tra i suoi fan che tra i curiosi che l'hanno letta per caso su Instagram.

"Ha ragione, nessuno obbliga Helena a stare con lui", "Stanno insieme perché vogliono entrambi, concetto semplicissimo", "Lo accusano di cose orribili, è fin troppo signore nel rispondere in questo modo", "Se non vi piace ignoratelo", "Lasciateli in pace", "Trovate divertente sparlare di persone che non conoscete? Basta", "Se pensate di screditarlo agli occhi di Helena, state sbagliando tutto", si legge su X in questi giorni.

Silenzio sull'Isola dei famosi

Anche se è tornato attivo dopo un periodo di "detox" dai social, Javier non ha ancora rilasciato dichiarazioni su un argomento che sembra stare molto a cuore ai suoi fan.

Isola dei famosi sì o no? I sostenitori di Martinez se lo stanno chiedendo da giorni, ma lui continua a tacere e ciò non sta facendo altro che alimentare le chiacchiere su un suo possibile sbarco nelle Filippine a riprese già cominciate.