Le live che Helena Prestes fa su TikTok regalano molti spunti di discussione sia ai fan che agli haters, e tutto parte dalla spontaneità con la quale si racconta a chi la segue sui social. L'altro giorno, ad esempio, la 35enne ha confidato ai suoi followers che quando litiga con Javier Martinez gli parla in portoghese e lui non la capisce, invece nel quotidiano le loro conversazioni sono in italiano.

Le dichiarazioni di Helena in diretta

Negli ultimi giorni Helena e Javier si sono mostrati più uniti che mai: dopo un periodo di "detox" dai social, infatti, il pallavolista è riapparso in una live della fidanzata e non si è risparmiato in coccole e frecciatine.

Dopo aver fatto colazione con chi era collegato con la sua diretta, la modella si è lasciata andare a confidenze inedite sul suo privato, in particolare su quello che accade quando litiga con il compagno.

"Con lui parlo in italiano, ma quando discutiamo gli parlo in portoghese e non capisce", ha svelato Prestes alle tantissime persone che la supportano sul web.

H:"parlo italiano con javi ma quando discutiamo io voglio parlare portoghese e lui non capisce" 😂😂

E quanto ce li immaginiamo🤍#helevier lang:it#prestinez pic.twitter.com/ONelVHlcao — Minuetts_ (@minuetts) June 12, 2026

I commenti dei fan

Questo retroscena sul privato degli Helevier ha conquistato i fan, soprattutto quelli che li seguono da un anno e mezzo su tutti i social.

"Io me li immagino e rido", "Lei gli urlerà in portoghese e lui scoppierà a ridere", "Mi fanno morire questi due", "Sono comici senza fare nulla", "Secondo me Javier ride quando lei inizia a parlargli in una lingua che non capisce", "Vorrei esserci una volta, sarebbe epico", "Pagherei per vedere un loro litigio", "Già al GF erano esilaranti, immaginate senza telecamere", "Amo la spontaneità di Helena, è unica", si legge su X in questi giorni.

Il tifo per il Brasile ai Mondiali

Ieri sera è iniziato il Mondiale del Brasile e Helena ha guardato la partita contro il Marocco in compagnia della sorella, del nipote e di Javier (grande tifoso dell'Argentina).

La modella ha commentato il match su X, dove aveva anche fatto un pronostico che poi non si è realizzato: Prestes era quasi convinta che la sua squadra del cuore avrebbe vinto 3-0, ma si è dovuta accontentare di un pareggio.

Martinez, invece, non si è sbilanciato ma i fan sono convinti che quando esordirà l'albiceleste (mercoledì 17 giugno) romperà il silenzio sull'argomento.