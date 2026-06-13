Da giorni sul web si vocifera che Javier Martinez potrebbe partecipare all'Isola dei famosi, ma il diretto interessato non ha ancora rilasciato dichiarazioni sull'argomento. Si dice che il pallavolista potrebbe partire per le Filippine dopo il ritiro di un concorrente, ma anche su questo non ci sono certezze. Al momento il 31enne è a casa con Helena Prestes e in una recente live su TikTok ha lanciato una frecciatina velenosa agli haters e alle persone che si spacciano per fan ma non farebbero altro che attaccare sia lui che la compagna.

L'indiscrezione sul futuro all'Isola dei famosi

Stando a quello che si legge su OA Plus Javier sarebbe una riserva dell'Isola dei famosi 2026, ovvero entrerebbe in gioco in caso di ritiro di uno dei concorrenti che sono già nelle Filippine per registrare.

Quanto c'è di vero in quest'indiscrezione? I fan se lo stanno chiedendo da giorni, soprattutto a fronte delle mancate spiegazioni da parte di Martinez.

Da quando si sono sparse le prime voci su una sua possibile partecipazione al reality di Canale 5, infatti, il ragazzo non ha rilasciato neppure una dichiarazione: il silenzio del pallavolista potrebbe essere interpretata sia come una conferma indiretta che come una tacita smentita.

Lo sfogo di Javier su TikTok

L'altra mattina Javier è riapparso sui social dopo un periodo d'assenza, e lo ha fatto partecipando ad un diretta di Helena su TikTok.

Dopo aver dato il buongiorno a chi era collegato, il pallavolista ci ha tenuto a spiegare perché ha deciso di prendersi una breve pausa dal mondo del web (non ha postato contenuti per quasi una settimana).

"Ho fatto un po' di detox da voi, dalla m...", ha detto Martinez prima che la fidanzata lo invitasse a usare termini meno coloriti.

"Io li chiamo per quello che sono", ha ribattuto il 31enne riferendosi sia agli haters che alle persone che fingono di sostenerlo e poi lo attaccano su tutto quello che fa o che dice.

Le perle di Martinez 😂😂🫶🏻 pic.twitter.com/i0iLXk9d9c — 🇦🇷🤍🇦🇷javier stan account (@peppayuppy) June 12, 2026

Il parere dei fan

Le ultime frecciatine che Javier ha lanciato agli haters sono state accolte con entusiasmo sia dai suoi fan che da quelli di Helena, tutti uniti nel provare a contrastare l'odio che entrambi riceverebbero da più di un anno sui social.

"Amo le sue perle", "Martinez sempre sul pezzo, bravo", "Saluto perfetto, l'ho amato profondamente in quel momento", "Chiaro e conciso", "Lui sta zitto per giorni, poi torna e fa il devasto", "Qui è stato anche troppo tenero", si legge su X.