Le trame delle prossime puntate de La Promessa in programma attualmente in Spagna e tra un anno su Rete 4 rivelano che Angela e Curro torneranno dal loro viaggio a Madrid con una bella novità. Alonso apparirà felice quando scoprirà che suo figlio è stato nominato nuovo conte de Linaja.

Alonso scopre che Curro è stato nominato conte de Linaja

Leocadia, Alonso e Lorenzo leggeranno una novità sulla stampa che li informerà che Curro è stato nominato conte de Linaja. Il capitano de La Mata prenderà male la novità a differenza della darklady, che penserà di usarla per i suoi loschi scopi.

Alonso, invece, apparirà l'unico veramente felice per la coppia.

Qualche tempo dopo, Curro e Angela faranno ritorno alla tenuta dopo il breve soggiorno a Madrid. Alonso non esiterà a fare le congratulazioni al figlio per il titolo nobiliare per poi dargli un caloroso abbraccio. La coppia rimarrà spiazzata all'oscuro che la notizia era stata resa nota dalla stampa. Stupore che aumenterà quando scopriranno che il duca di Carril ha fatto irruzione alla tenuta per riprendersi Vera, provocando feriti e morti.

Curro e Angela dispiaciuti per Julieta e Santos

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro e Angela appariranno preoccupati per le condizioni di Julieta, ferita dal duca di Carril per difendere Vera.

La coppia inoltre sarà dispiaciuta per la perdita di Santos.

Curro raggiungerà poi Manuel, impegnato al capezzale di Julieta. In questa circostanza, l'erede del marchesato confiderà al fratello: "È come rivivere un incubo e tornare all'inferno. Non riesco a immaginare che possa capitarle la stessa cosa di Jana". Il nuovo conte de Linaja giurerà a Manuel che sarà al suo fianco qualunque cosa accada.

Curro scenderà poi nelle cucine per salutare lo staff. Simona e Candela saranno le prime a congratularsi con il giovane per il nuovo titolo. Anche Pia saluterà il ragazzo anche se non riuscirà a rivelargli la verità in merito alla morte di Jana. La domestica preferirà scappare invece di confidargli quanto scoperto.

Lope è tornato ad essere un semplice valletto

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio giugno su Rete 4, l'arrivo di Cristobal come nuovo maggiordomo capo ha portato grandi cambiamenti alla tenuta. L'uomo ha preso delle decisioni che hanno fatto storcere il naso allo staff. Il nuovo arrivato ha ordinato a Lope di togliersi gli abiti da cuoco per tornare ad essere un semplice valletto. Simona e Candela hanno preso le difese del loro collega, sostenendo che sia un provvedimento ingiusto. Infine Catalina ha deciso di affrontare il barone di Valladares in seguito al miglioramento delle condizioni di salute della piccola Rafaela.