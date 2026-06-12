Le trame delle puntate turche di Far Away visibili nelle prossime settimane in prima visione su Canale 5 raccontano che Sahin dichiarerà guerra a Sadakat, credendo che abbia fatto arrestare suo padre Ecmel molti anni prima. Il giovane denuncerà sua zia per aver ferito Alya.

Sahin scopre che suo padre e Sadakat avevano avuto una storia d'amore

Sahin raggiungerà il carcere per parlare con il padre Ecmel, che gli farà vedere una foto dove si capirà che in gioventù aveva avuto una storia con Sadakat. Il giovane rimarrà sorpreso da tale novità sopratutto quando Ecmel gli dirà che la madre di Cihan aveva sposato Azem solo per fargli un torto per averla preferita a Fidan.

Le parole dell'uomo non combaceranno con quelle di Sadakat, che sottolineerà di essere stata lasciata dal suo primo amore quando aveva 17 anni perché non sopportava che fosse una semplice domestica. Azem si era quindi avvicinato alla donna, dispiaciuto per il modo in cui l'aveva trattata Ecmel.

Sahin denuncia sua zia per aver sparato ad Alya

Le anticipazioni di Far Away rivelano che Sahin inizierà a prendere in considerazione l'idea che sia stata Sadakat a far arrestare Ecmel in modo che Azem prendesse il suo posto negli affari. Il giovane dichiarerà guerra a sua zia poiché aveva sempre ostacolato il suo amore per Nare. Il figlio di Fidan denuncerà Sadakat per aver sparato ad Alya qualche giorno prima.

Il pubblico scoprirà che Sahin aveva scoperto la verità quando era stato chiamato a donare il sangue alla protagonista per salvarle la vita. Sadakat e i suoi figli capiranno che il parente li ha traditi quando la polizia farà il suo arrivo alla tenuta per un interrogatorio. L'anziana donna sarà costretta a parlare a Cihan, Nare e Kaya della storia d'amore avuta con Ecmel, specificando che lui era il cattivo della storia e non lei. Sahin non procurerà alcun danno a Sadakat poiché Alya mentirà ai poliziotti dicendo di aver tentato di togliersi la vita.

Nare è finita in ospedale

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda ad inizio giugno su Canale 5, Nare si è intromessa in una discussione tra Ozan e Sahin.

La ragazza è rimasta ferita nel parapiglia, tanto da perdere molto sangue. La donna è stata accompagnata in ospedale dove ha trovato Mine, la direttrice dell'ospedale e Cihan. Alya, invece, ha voluto lasciare la Turchia in compagnia del figlio Deniz, scontrandosi con la volontà della suocera. La donna, a questo punto, ha detto di voler lasciare la decisione in mano al bambino. Quest'ultimo ha scelto di rimanere in Turchia. Cihan ha imposto alla cognata di partire da sola. Alya ha raggiunto un albergo per pagarsi una camera ma ha scoperto che le sue carte di credito non funzionavano. Kadir è intervenuto nella situazione, pagando per lei.