Nei nuovi episodi della soap turca Forbidden Fruit, Kerim İncesu (Gökhan Alkan) verrà arrestato, dopo essere stato vittima di un piano del suo socio Mert Kara (Can Nergis).

Halit caccia Kerim dalla sua azienda

Il giorno delle nozze di Halit e Yildiz, accadrà qualcosa di spiazzante. In particolare, Argun invece di sposare l’ex moglie, annuncerà a tutti i presenti di essere diventato di nuovo il marito di Ender. Poco dopo la cerimonia, l’imprenditore comunicherà a Kerim di averlo licenziato, con la convinzione che sia l’amante di Yildiz. A quel punto, Kerim tenterà di continuare a lavorare all’Argun Holding, servendosi delle azioni di Sahika.

Tuttavia, Kerim non riuscirà nel suo intento, poiché Argun avrà il 60% della sua azienda.

A catturare l’attenzione sarà anche Mert, il quale tenterà di conquistarsi la fiducia di Halit, all’insaputa del suo alleato Kerim. Inoltre, Mert farà credere al suo amico di voler lasciare Istanbul, e lo inviterà a introdursi nell’azienda di Halit nel corso della notte per svuotare la cassaforte.

Kerim cade in una trappola, Mert sempre più vicino a Zehra

Kerim cadrà in una vera trappola, visto che verrà colto in flagrante da Argun e da due poliziotti che lo arresteranno con l’accusa di furto. Anche se Kerim lo accuserà di essere stato suo complice, Mert non farà i conti con la giustizia, per aver messo al corrente Halit della rapina in anticipo.

Prima di finire in carcere, Kerim dirà addio a Yildiz tramite una telefonata, ma non farà in tempo a dirle di non fidarsi di Mert. A proposito di quest’ultimo, si avvicinerà ulteriormente a Zehra, su consiglio della sua amante segreta Sahika, per impossessarsi dell’azienda di Halit e del suo patrimonio finanziario.

Riepilogo sull’alleanza di Kerim e Mert

In precedenza, Kerim e Mert hanno tramato nell'ombra per attuare il loro obiettivo, ossia quello di far fallire la Holding Argun. Per riuscirci, i due soci hanno sperato che Halit potesse concedere loro una maggiore autonomia all'interno dell'azienda. Appena è diventato il CEO dell'Argun Holding, Kerim si è conquistato la fiducia di Halit, mettendo in salvo sua figlia Zehra, dopo averla fatta rapire da dei finti poliziotti.