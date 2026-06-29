Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in onda attualmente su La 1 e tra un anno sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Maria Fernandez diventerà mamma in un parto complicato. La donna metterà al mondo la sua prima bambina aiutata da Alonso.

Alonso accompagna Maria da un dottore

Maria continuerà a lavorare nonostante abbia superato la data presunta del parto. I colleghi inviteranno la donna a riposarsi il più possibile in camera sua per non compromettere la salute sua e quella del nascituro. Ad un certo punto, Pia avviserà Maria di voler forzare la nascita del bambino ma lei si rifiuterà categoricamente.

Carlo, a questo punto, cercherà di far ragionare la domestica sebbene invano. Alla fine, Alonso prenderà le redini della situazione, accompagnando Maria in paese per farla visitare da un dottore.

Maria dà alla luce una bambina grazie all'aiuto del marchese

Le anticipazioni spagnole de La Promessa raccontano che il marchese de Lujan e la cameriera saliranno a bordo di un auto quando lungo il tragitto lei accuserà dei violenti dolori all'addome. Alonso deciderà di fermare il veicolo lungo la strada per far scendere Maria. Quest'ultima si renderà conto di aver rotto le acque. Alonso e Maria appariranno in difficoltà ma nonostante questo si faranno coraggio di fronte a tale eventualità. Il padre di Manuel metterà la ragazza accanto ad un albero per poi dichiarare: "Aiutarti a partorire non era nei miei piani", cercando di distrarla.

Nonostante il parto complicato, Maria darà alla luce una bellissima bambina grazie all'aiuto di Alonso. La gioia incontenibile sarà funestate dalla mancanza del pianto della nascitura.

Pia si è introdotta nell'ufficio di Cristobal

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono state trasmesse attualmente su Rete 4, Pia si è introdotta nell'ufficio di Cristobal, cominciando a rovistare tra i suoi oggetti personali in cerca dei suoi scheletri nell'armadio. La domestica è stata scoperta dal maggiordomo capo che le ha chiesto una spiegazione. Petra è riuscita ad intervenire prima di gravi conseguenze per la donna. La governante ha preteso da Pia una spiegazione immediata, esigendo la pura verità.

La madre di Diego è stata costretta a dirle tutto quanto. Manuel (Arturo Garcia Sancho) , intanto, ha avuto la certezza che Leocadia ha fatto il doppio gioco. L'erede del marchesato ha avuto un confronto con Alonso. Quest'ultimo ha chiesto a suo figlio di concludere le divergenze con la madre di Angela, visto che ha aiutato a risollevare le sorti della loro tenuta. Manuel ha detto al genitore di non avere nessuna intenzione di tornare sui suoi passi.