Gli spoiler delle nuove puntate de La Promessa in onda a fine giugno in Spagna e tra un anno sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Vera e Lope diventeranno marito e moglie in una cerimonia alla tenuta. Alonso, invece, diventerà ostetrico per aiutare Maria Fernandez a mettere al mondo il suo primo figlio.

Maria chiede a Vera e Lope di convolare a nozze alla tenuta

Vera accetterà la proposta di matrimonio di Lope, che tornerà alla tenuta a distanza di tempo per riconquistarla. La coppia deciderà di aprire un ristorante in un villaggio dove vivere senza la paura del duca di Carril.

Lope e Vera, a questo punto, annunceranno il loro fidanzamento allo staff. Maria pregherà i due di sposarsi a La Promessa prima di andarsene. Alonso si proporrà di accompagnare la duchessa di Carril all'altare quando scoprirà le intenzioni dei due giovani.

Martina e Adriano, invece, si lasceranno andare ad un lungo bacio davanti al pianoforte che sarà spiato da una figura misteriosa. Ma la cugina di Catalina crederà che sia frutto dell'immaginazione dell'uomo.

Alonso aiuta Fernandez a partorire

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che Maria organizzerà il banchetto per le nozze di Vera e Lope. Questi ultimi si scambieranno le promesse nuziali in una commuovente cerimonia a palazzo.

Allo stesso tempo, Maria accuserà dei malori, riconducibili al suo stato di gestazione avanzato. Alonso, a questo punto, accompagnerà la domestica in auto a farsi vedere da un dottore. In questa circostanza, Fernandez entrerà in travaglio, tanto che il marchese sarà chiamato a fare da ostetrico per aiutarla a mettere al mondo il suo bambino. Maria partorirà un maschietto con l'aiuto di Alonso. Il momento di gioia non sarà privo di preoccupazioni quando il neonato non piangerà al momento della nascita.

Cristobal ha licenziato Lope dalle cucine

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine giugno sui teleschermi di Rete 4, Cristobal ha licenziato Lope (Enrique Fortun) dalle cucine, costringendolo a tornare a vestire i panni da valletto.

Il maggiordomo capo si è dimostrato un vero tiranno, il cui comportamento non è piaciuto nemmeno a Petra. Cristobal ha deciso di giocare sporco e per questo ha convinto Curro (Xavi Lock) a spifferare le notizie dello staff. Ma l'ex baronetto si è rifiutato di ascoltare la richiesta dell'uomo. Catalina, invece, non è apparsa intenzionata a perdonare Martina, tanto da andare dritta verso la sua strada. La chiamata del barone di Valladares ha peggiorato la sua situazione matrimoniale con Adriano. Quest'ultimo ha pensato che Catalina abbia davvero perso il lume della ragione.